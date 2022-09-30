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    Президент «КАМАЗа»: «Мы собираем полную арену, «Рубин» – 5 тысяч. А там ли построили 45-тысячный стадион?»

    Президент «КАМАЗа» Наиль Магдеев сравнил посещаемость домашних матчей своей команды и «Рубина».

    «Футбол – игра номер один в мире, поэтому в таком крупном промышленном центре жителям города должна иметься возможность прийти и выплеснуть свои эмоции, пообщаться, прийти с семьей и поболеть за свою команду. И сейчас эта традиция возрождается.

    Стадион у нас практически всегда полный. Последняя игра с командой «Динамо» из Махачкалы собрала более шести тысяч зрителей.

    В то же время «Рубин», играя на 45-тысячной арене, собрал всего лишь более пяти тысяч зрителей.

    Напомню, у нас в городе проживает 530 тысяч жителей, в Казани – 1,2 миллиона жителей. Можете представить, какое количество на душу населения болеет за футбол в Челнах и сколько болеет за футбол в Казани?

    Не в обиду будет сказано, но цифры и статистика – вещь упрямая. Возникает вопрос, там ли построили 45-тысячный стадион? Может, его нужно было построить в Набережных Челнах?» – заявил Магдеев.

    • «КАМАЗ» набрал 19 очков в 11 турах Первой лиги.
    • У «Рубина» аналогичные показатели.
    • Сейчас команды делят 3-4 места в первенстве.

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    Источник: «Татар-информ»

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    Сегодня, 17:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1438

      Artemka444 12 минут назад

      Да сравнил он конечно, если бы ходили 15 20 то да.
      А так всего 6 ,

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