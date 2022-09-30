Президент «КАМАЗа»: «Мы собираем полную арену, «Рубин» – 5 тысяч. А там ли построили 45-тысячный стадион?»

Президент «КАМАЗа» Наиль Магдеев сравнил посещаемость домашних матчей своей команды и «Рубина».

«Футбол – игра номер один в мире, поэтому в таком крупном промышленном центре жителям города должна иметься возможность прийти и выплеснуть свои эмоции, пообщаться, прийти с семьей и поболеть за свою команду. И сейчас эта традиция возрождается.

Стадион у нас практически всегда полный. Последняя игра с командой «Динамо» из Махачкалы собрала более шести тысяч зрителей.

В то же время «Рубин», играя на 45-тысячной арене, собрал всего лишь более пяти тысяч зрителей.

Напомню, у нас в городе проживает 530 тысяч жителей, в Казани – 1,2 миллиона жителей. Можете представить, какое количество на душу населения болеет за футбол в Челнах и сколько болеет за футбол в Казани?

Не в обиду будет сказано, но цифры и статистика – вещь упрямая. Возникает вопрос, там ли построили 45-тысячный стадион? Может, его нужно было построить в Набережных Челнах?» – заявил Магдеев.