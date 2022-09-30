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    Глава российских судей рассказал о возможной мобилизации арбитров РПЛ

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос о возможной мобилизации российских арбитров.

    «Мы анализируем ситуацию, провели для себя аналитику — у кого из судей и какая воинская специальность, у кого какая категория. Сделали всe, чтобы прогнозировать потенциальные ситуации. Но президент дал разъяснения про военный опыт и другие параметры. Под них у нас кандидатов из судей на мобилизацию крайне мало.

    Если вдруг возникнет ситуация, что призовут несколько арбитров и проведение РПЛ будет под угрозой, то, думаю, у нас разумные люди руководят — найдутся механизмы разрешения ситуации.

    Мы сказали арбитрам, что все номера у них есть. В любое время дня и ночи звоните мне, если мне не дозвонились, то помощникам. Любую ситуацию мы постараемся разрешить, но пока никто под это не попал.

    Предпосылок не видим, чемпионат идет, выполняет свою важную социальную функцию. Проблем нет», — сказал Каманцев.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: «Чемпионат»

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