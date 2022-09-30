«Зенит» и «Ростов» порадуют голами, «Интер» снова отлетит: чего ждать от этих выходных

Всем привет, это «Бомбардир». Вот и закончился перерыв на матчи сборных – а это значит, что европейский клубный футбол снова с нами. И да, нас ждет много классных матчей. А какие события главные – мы расскажем вам в этом материале.

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«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграют северолондонское дерби, но борьба будет уже другой

После семи матчей «Арсенал» на первом месте, «Тоттенхэм» – на третьем, впереди – очная встреча. Когда вообще такое было перед первым северолондонским дерби в сезоне?

Правда в том, что обе команды хороши. Микель Артета наконец-то настроил нужную игру и получил необходимое усиление. Антонио Конте же построил клуб действительно уровня топ-4 таблицы АПЛ. Кто победит в этом матче? Кажется, здесь будет ничья. Обе команды умеют отлично играть против сильных атакующих коллективов. Но конкретно в этой игре будет ничья: важность матча в моменте сильно важна, чтобы лететь быстрее всех и ошибаться.

Фонбет оценивает ничейный исход коэффициентом 3.65

«Рома» продолжит слабую серию «Интера»

Очень больно смотреть на «Интер» в этом сезоне: всего 12 очков после 7 туров, команда пока вывалилась из топ-5 Серии А. Симоне Индзаги получит три матча после международного перерыва на исправление ситуации.

Но первый из них – с «Ромой». Она расположилась всего в одной позиции от «Интера», но выглядит чуть сильнее и слаженнее будущего соперника. А еще у «Ромы» есть большое преимущество в плане подбора игроков – Моуринью к тому же умеет играть против сильных оппонентов.

Победа «Ромы» – за 3.65

«Ростов» против «Зенита» – ждем много голов!

«Зенит» не испытывает проблем в матчах с «Ростовом» в последних встречах. У ростовчан много проблем, но Валерий Карпин научился обходиться доступными ресурсами. Как для клуба будет складываться следующий матч против «Питера»? Сложно – это наверняка. Но и у «Ростова» будут возможности забить парочку голов.

Смотрим статистику последних пяти матчей во всех турнирах: 19 голов, в среднем – 3,4 за один матч. Потенциал на голевое представление есть и сейчас. «Зенит» – самый результативный клуб этого сезона, «Ростов» – один из.

ТБ3,5 – за 2.35

«Ман Юнайтед» прервет свою победную серию в АПЛ

Эрик Тен Хаг, конечно, настроил «Манчестер Юнайтед» – четыре победы в последних четырех матчах АПЛ. Но дальше будет дерби с «Сити». «МЮ» больше года не может победить в городском дерби. А сейчас «Ман Сити» стал еще опаснее – с кибернитечиским Холландом на острие атаки.

В общем. «Манчестер Юнайтед» выглядит лучше, но победа в дерби будет за «Манчестер Сити».

Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 1.35

«Атлетико» поднимется выше в таблице Примеры благодаря победе над «Севильей»

Кто-нибудь вообще понимает, что происходит с двумя командами на старте сезона? «Атлетико» после 6 туров на 7-м месте: там не паникуют, а просто ссылаются на проблемы с составом и обещают исправить все в ближайшее время. У «Севильи» все сложнее: на этой же стадии клуб остановился в одном балле от зоны вылета. Команду очень лихорадит, подводит реализация и комбинационная слабость в первых матчах сезона.

Даже в чуточку обескровленном «Атлетико» пока что силы больше – поэтому и победа будет за командой Диего Симеоне. А вот очередное поражение вполне может стоить Хулену Лопетеги должности.

Победа «Атлетико» – 2.50

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Кратко: за какими событиями еще нужно следить:

«Пари НН» – «Спартак». Здесь все понятно: как же похорошел «Спартак» при Гильермо Абаскале;

«Наполи» – «Торино». Возможно, Хвича снова удивит, а «Наполи» закрепится на первом месте таблицы;

«Бавария» – «Байер». «Бавария» не выигрывает в Бундеслиге четыре матча подряд. Что будет, если не победит и в пятом?

«Айнтрахт» – «Унион». «Унион» идет на первом месте в чемпионате Германии. Было бы здорово, если бы чудо продлилось;

«Ницца» – «ПСЖ». «Париж» не пропускает в четырех матчах чемпионата Франции подряд. Пропустит ли в пятом?

Фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press