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    «Странно призывать людей, которые держали в руках мячи, а не автоматы». Ари – о повестке Билялетдинову

    Бывший форвард сборной России Ари прокомментировал получение повестки из военкомата экс-одноклубником по «Спартаку» Динияром Билялетдиновым.

    «Возможно, это какая-то ошибка. Мы с женой периодически смотрим новости из России, обсуждаем их. Недавно читали статью, что военкоматы, бывает, ошибочно рассылают повестки, призывают не тех людей на службу.

    Грустно, что такое происходит. Тем более, когда это касается футболистов или в целом спортсменов. Очень странно призывать в армию людей, которые посвятили свою жизнь спорту, по сути держали в своих руках и ногах мячи, а не автоматы», – сказал Ари.

    • 37-летний Билялетдинов – бронзовый призер Евро-2008.
    • Он не служил в армии.
    • На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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