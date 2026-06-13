Роналдо оценил перспективы Бразилии на ЧМ-2026

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо честно ответил, верит ли он в победу команды на стартовавшем чемпионате мира.
«У нас лучшие футболисты в мире и один из лучших тренеров в истории. Болельщики тоже должны верить в успех. Путь будет непростым, но и не невозможным.
Мы делали это пять раз. И мы можем сделать это снова. Ни в одном из пяти случаев бразильцы по-настоящему не верили. Они предпочитают расплачиваться позже, празднуя победу.
Карло Анчелотти сделал отличный выбор, включив Неймара в состав. Он может внести свой вклад в решающий момент. У него есть дар.
Неймар – гений, без которого мы не можем обойтись. Он может изменить ход матча, даже если выйдет на поле на 20 минут», – сказал Роналдо.
- Бразильцы стартуют на ЧМ-2026 игрой с Марокко (14 июня, 01:00 мск).
- Во 2-м туре они встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре – с Шотландией (25 июня).
- Неймар не играл за сборную с октября 2023 года.
- Он лучший бомбардир в истории «селесао» с 79 голами в 128 матчах.
Источник: ESPN Brasil