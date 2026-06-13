Роналдо оценил перспективы Бразилии на ЧМ-2026

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо честно ответил, верит ли он в победу команды на стартовавшем чемпионате мира.

«У нас лучшие футболисты в мире и один из лучших тренеров в истории. Болельщики тоже должны верить в успех. Путь будет непростым, но и не невозможным.

Мы делали это пять раз. И мы можем сделать это снова. Ни в одном из пяти случаев бразильцы по-настоящему не верили. Они предпочитают расплачиваться позже, празднуя победу.

Карло Анчелотти сделал отличный выбор, включив Неймара в состав. Он может внести свой вклад в решающий момент. У него есть дар.

Неймар – гений, без которого мы не можем обойтись. Он может изменить ход матча, даже если выйдет на поле на 20 минут», – сказал Роналдо.