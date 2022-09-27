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  • Карпин объяснил, почему Чалов, Магкеев, Шунин и Кержаков не сыграли с Киргизией

Карпин объяснил, почему Чалов, Магкеев, Шунин и Кержаков не сыграли с Киргизией

27 сентября 2022, 00:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему не все футболисты получили игровое время в товарищеской встрече с Киргизией.

– Не играли Чалов и Макгеев, плюс вратари Шунин и Кержаков. Почему не сыграли все полевые?

– Посчитал, что правильнее посмотреть за всеми по 45 минут. Познакомились с Макгеевым, с Федей Чаловым не был знаком – оба поучаствовали в тренировочном процессе.

– Почему не вышли запасные вратари? Результат все-таки был важен?

– Да, конечно – хотелось победить. В любой игре хочется выиграть, вот мы играли с Федерацией футбола Киргизии – и тоже хотели победить, хотя нам за 50 лет.

То, что Сафонов сильнее – Виталий Витальевич [Кафанов] говорил, что Матвей на данный момент основной вратарь.

– Но почему он не поменял вратаря в перерыве?

– Нагрузка психологическая на вратаря большая, но физически, наверное, нет. И во втором тайме, насколько помню, работы у Сафонова практически не было.

  • Россия обыграла Киргизию со счетом 2:1.
  • Победный гол был забит на 89-й минуте.
  • Для россиян это первый международный матч с ноября 2021 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Киргизия Кержаков Михаил Шунин Антон Чалов Федор Магкеев Станислав Карпин Валерий
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