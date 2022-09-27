Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпин объяснил, почему Чалов, Магкеев, Шунин и Кержаков не сыграли с Киргизией

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему не все футболисты получили игровое время в товарищеской встрече с Киргизией.

    – Не играли Чалов и Макгеев, плюс вратари Шунин и Кержаков. Почему не сыграли все полевые?

    – Посчитал, что правильнее посмотреть за всеми по 45 минут. Познакомились с Макгеевым, с Федей Чаловым не был знаком – оба поучаствовали в тренировочном процессе.

    – Почему не вышли запасные вратари? Результат все-таки был важен?

    – Да, конечно – хотелось победить. В любой игре хочется выиграть, вот мы играли с Федерацией футбола Киргизии – и тоже хотели победить, хотя нам за 50 лет.

    То, что Сафонов сильнее – Виталий Витальевич [Кафанов] говорил, что Матвей на данный момент основной вратарь.

    – Но почему он не поменял вратаря в перерыве?

    – Нагрузка психологическая на вратаря большая, но физически, наверное, нет. И во втором тайме, насколько помню, работы у Сафонова практически не было.

    • Россия обыграла Киргизию со счетом 2:1.
    • Победный гол был забит на 89-й минуте.
    • Для россиян это первый международный матч с ноября 2021 года.

    Новости по теме
    Радимов высказался о будущем Карпина в сборной России
    «Самое последнее, о чем думаю сейчас». Карпин – о продлении контракта с РФС
    Карпин: «Сборная России готовится к ЧМ-2026» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      nomplons 4 минуты назад

      Видеорегистратор 8 в 1 с радар-детектором по старой цене!---- https://xurl.es/avtos

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11