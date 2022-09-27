Карпин объяснил, почему Чалов, Магкеев, Шунин и Кержаков не сыграли с Киргизией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему не все футболисты получили игровое время в товарищеской встрече с Киргизией.
– Не играли Чалов и Макгеев, плюс вратари Шунин и Кержаков. Почему не сыграли все полевые?
– Посчитал, что правильнее посмотреть за всеми по 45 минут. Познакомились с Макгеевым, с Федей Чаловым не был знаком – оба поучаствовали в тренировочном процессе.
– Почему не вышли запасные вратари? Результат все-таки был важен?
– Да, конечно – хотелось победить. В любой игре хочется выиграть, вот мы играли с Федерацией футбола Киргизии – и тоже хотели победить, хотя нам за 50 лет.
То, что Сафонов сильнее – Виталий Витальевич [Кафанов] говорил, что Матвей на данный момент основной вратарь.
– Но почему он не поменял вратаря в перерыве?
– Нагрузка психологическая на вратаря большая, но физически, наверное, нет. И во втором тайме, насколько помню, работы у Сафонова практически не было.
- Россия обыграла Киргизию со счетом 2:1.
- Победный гол был забит на 89-й минуте.
- Для россиян это первый международный матч с ноября 2021 года.