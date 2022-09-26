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    Осинькин оценил игру Умярова в составе «Спартака»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове.

    – Умяров производит впечатление лидера по натуре. Он с детства вел партнеров за собой? Почему в начале сезона у него складывается не очень?

    – Насчет лидерства, умения выстроить вокруг себя, чтобы это было на пользу команде, этим он всегда выделялся, был в этом плане капитаном.

    В этом сезоне какие-то моменты как в игре с «Динамо» – просто техническая ошибка. Таких моментов хватает всегда. Просто после какой-то ошибки забьют, а после какой-то нет.

    Не забывайте, что в этом году ему 22 исполнилось. По меркам «Спартака» надо еще расти, прогрессировать, хоть уже по времени в команде он уже, наверное, ближе к ветеранам.

    – Как вы относитесь к шуму вокруг Наиля после его откровения после финала Кубка России с «Динамо». Стоило ему так откровенно писать об этом в своем телеграм– канале?

    – Сейчас не поймешь, что в этих телеграм-каналах. За кого-то их ведут, кто-то может не подумав написать. Наиль всегда предельно корректен, умеет разговаривать.

    Думаю, это ошибка в том плане, что сказал публично, но таких вещей на поле хватает. Зачем все это грязное белье вываливать. На поле таких вещей может быть очень много.

    Сами футболисты к этому спокойно относятся. Я бы посоветовал про такие вещи так явно не говорить, даже если они где-то и сделаны.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1520

      alefreddy 37 минут назад

      очень средний игрок сейчас не уровня своей команды

      0
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      Рейтинг: +19899

      derrik2000 50 минут назад

      "– Умяров производит впечатление лидера по натуре. Он с детства вел партнеров за собой? Почему в начале сезона у него складывается не очень?"
      "В этом сезоне какие-то моменты как в игре с «Динамо» – просто техническая ошибка. Таких моментов хватает всегда. Просто после какой-то ошибки забьют, а после какой-то нет.
      Не забывайте, что в этом году ему 22 исполнилось. По меркам «Спартака» надо еще расти, прогрессировать, хоть уже по времени в команде он уже, наверное, ближе к ветеранам."

      Претензии к нему не по игре с Динамо, точнее, не только по игре с Динамо, А ПО КАЖДОЙ ЕГО, так называемой, "ИГРЕ"!
      Когда только начинал в Спартаке - старался. ВЫГРЫЗАЛ, что называется, НА ЗУБАХ свою "делянку", и была уверенность, что уже скоро... очень скоро...

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      Рейтинг: +19899

      derrik2000 > derrik2000 50 минут назад

      Однако в следующих сезонах скатился до обычного фуфлогона-миллионера.
      22 года. а ему ещё расти???
      А когда вырастет, то сразу с почётом на пенсию???
      Сказал бы прямо, что Умяров, получив гигантский контракт, забил на всё и теперь его волнует только бабло.

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      Рейтинг: +10

      tendhorn2216 1 час назад

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      Рейтинг: +623

      SLADE2019 1 час назад

      В футболе, посредственный игруля с лидерскими амбициями - это как в жизни дурак с инициативой, то есть опасен десятикратно. Вот и вся оценка Умярова.

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      Рейтинг: +11474

      Алексей З 2 часа назад

      Стоит тренеру давать оценки игроку другой команды ?
      Это его воспитанник и на объективность надеяться не приходится.
      Из первых 11 игр ( 10 РПЛ + 1 СК ) в 7-8 Умяров был худшим в команде.

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      Рейтинг: +98207

      zigbert 2 часа назад

      Очень дипломатично и наверное правильно ведь Осинькин знает все качества и характер этого игрока.

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