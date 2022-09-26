Осинькин оценил игру Умярова в составе «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове.

Они вместе работали в «Чертаново».

Футболист ушел в «Спартак» в 2019 году.

– Умяров производит впечатление лидера по натуре. Он с детства вел партнеров за собой? Почему в начале сезона у него складывается не очень?

– Насчет лидерства, умения выстроить вокруг себя, чтобы это было на пользу команде, этим он всегда выделялся, был в этом плане капитаном.

В этом сезоне какие-то моменты как в игре с «Динамо» – просто техническая ошибка. Таких моментов хватает всегда. Просто после какой-то ошибки забьют, а после какой-то нет.

Не забывайте, что в этом году ему 22 исполнилось. По меркам «Спартака» надо еще расти, прогрессировать, хоть уже по времени в команде он уже, наверное, ближе к ветеранам.

– Как вы относитесь к шуму вокруг Наиля после его откровения после финала Кубка России с «Динамо». Стоило ему так откровенно писать об этом в своем телеграм– канале?

– Сейчас не поймешь, что в этих телеграм-каналах. За кого-то их ведут, кто-то может не подумав написать. Наиль всегда предельно корректен, умеет разговаривать.

Думаю, это ошибка в том плане, что сказал публично, но таких вещей на поле хватает. Зачем все это грязное белье вываливать. На поле таких вещей может быть очень много.

Сами футболисты к этому спокойно относятся. Я бы посоветовал про такие вещи так явно не говорить, даже если они где-то и сделаны.