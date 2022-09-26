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Осинькин оценил игру Умярова в составе «Спартака»

26 сентября 2022, 09:25
6

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове.

– Умяров производит впечатление лидера по натуре. Он с детства вел партнеров за собой? Почему в начале сезона у него складывается не очень?

– Насчет лидерства, умения выстроить вокруг себя, чтобы это было на пользу команде, этим он всегда выделялся, был в этом плане капитаном.

В этом сезоне какие-то моменты как в игре с «Динамо» – просто техническая ошибка. Таких моментов хватает всегда. Просто после какой-то ошибки забьют, а после какой-то нет.

Не забывайте, что в этом году ему 22 исполнилось. По меркам «Спартака» надо еще расти, прогрессировать, хоть уже по времени в команде он уже, наверное, ближе к ветеранам.

– Как вы относитесь к шуму вокруг Наиля после его откровения после финала Кубка России с «Динамо». Стоило ему так откровенно писать об этом в своем телеграм– канале?

– Сейчас не поймешь, что в этих телеграм-каналах. За кого-то их ведут, кто-то может не подумав написать. Наиль всегда предельно корректен, умеет разговаривать.

Думаю, это ошибка в том плане, что сказал публично, но таких вещей на поле хватает. Зачем все это грязное белье вываливать. На поле таких вещей может быть очень много.

Сами футболисты к этому спокойно относятся. Я бы посоветовал про такие вещи так явно не говорить, даже если они где-то и сделаны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Умяров Наиль Осинькин Игорь
Комментарии (6)
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zigbert
1664175958
Очень дипломатично и наверное правильно ведь Осинькин знает все качества и характер этого игрока.
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SLADE2019
1664180546
В футболе, посредственный игруля с лидерскими амбициями - это как в жизни дурак с инициативой, то есть опасен десятикратно. Вот и вся оценка Умярова.
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derrik2000
1664182605
"– Умяров производит впечатление лидера по натуре. Он с детства вел партнеров за собой? Почему в начале сезона у него складывается не очень?" "В этом сезоне какие-то моменты как в игре с «Динамо» – просто техническая ошибка. Таких моментов хватает всегда. Просто после какой-то ошибки забьют, а после какой-то нет. Не забывайте, что в этом году ему 22 исполнилось. По меркам «Спартака» надо еще расти, прогрессировать, хоть уже по времени в команде он уже, наверное, ближе к ветеранам." Претензии к нему не по игре с Динамо, точнее, не только по игре с Динамо, А ПО КАЖДОЙ ЕГО, так называемой, "ИГРЕ"! Когда только начинал в Спартаке - старался. ВЫГРЫЗАЛ, что называется, НА ЗУБАХ свою "делянку", и была уверенность, что уже скоро... очень скоро...
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alefreddy
1664183390
очень средний игрок сейчас не уровня своей команды
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