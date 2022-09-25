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    «Это катастрофа. У людей нет своей жизни, поэтому они пишут о других». Матич – о критике Магуайра

    Бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Неманье Матичу не нравится, как общественность критикует защитника англичан Гарри Магуайра.

    «То, что люди делают с ним [Магуайром], это катастрофа. У всего должны быть пределы, и некоторые из этих людей, которые пишут в социальных сетях, не имеют собственной жизни, поэтому им просто нужно писать плохие вещи о ком-то другом», – считает серб.

    • В этом сезоне в активе англичанина 290 минут на поле (5 неполных матчей).
    • Центрбек не отметился голевыми действиями, зато получил 3 желтые карточки.
    • «МЮ» купил Магуайра в 2019 году у «Лестера» за 87 миллионов евро.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 19:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23270

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Футбол объединяет людей. )))

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