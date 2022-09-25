«Это катастрофа. У людей нет своей жизни, поэтому они пишут о других». Матич – о критике Магуайра

Бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Неманье Матичу не нравится, как общественность критикует защитника англичан Гарри Магуайра.
«То, что люди делают с ним [Магуайром], это катастрофа. У всего должны быть пределы, и некоторые из этих людей, которые пишут в социальных сетях, не имеют собственной жизни, поэтому им просто нужно писать плохие вещи о ком-то другом», – считает серб.
- В этом сезоне в активе англичанина 290 минут на поле (5 неполных матчей).
- Центрбек не отметился голевыми действиями, зато получил 3 желтые карточки.
- «МЮ» купил Магуайра в 2019 году у «Лестера» за 87 миллионов евро.
Источник: The Times