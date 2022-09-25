Карпин раскрыл план «Ростова» на неделю перед матчем с «Зенитом»

«Ростов» вступает в неделю с двумя матчами. О плане команды рассказал главный тренер Валерий Карпин.
«Сегодня ближе к вечеру все сборники приедут в Ростов. Уже завтра будет тренировка в полном составе. В среду выдвигаемся в Грозный, где проведeм кубковый матч.
Там же будем тренироваться и в пятницу, после чего прямым рейсом отправимся в Санкт-Петербург, где проведeм тренировку за день до матча», – сказал Карпин.
- «Ростов» 29 сентября проведет кубковой матч против «Ахмата».
- 2 октября у «Ростова» матч 11-го тура РПЛ против «Зенита».
- «Ростов» в сезоне ни разу не уступил.
Источник: телеграм-канал «Ростова»