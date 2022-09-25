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    Карпин раскрыл план «Ростова» на неделю перед матчем с «Зенитом»

    «Ростов» вступает в неделю с двумя матчами. О плане команды рассказал главный тренер Валерий Карпин.

    «Сегодня ближе к вечеру все сборники приедут в Ростов. Уже завтра будет тренировка в полном составе. В среду выдвигаемся в Грозный, где проведeм кубковый матч.

    Там же будем тренироваться и в пятницу, после чего прямым рейсом отправимся в Санкт-Петербург, где проведeм тренировку за день до матча», – сказал Карпин.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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