Карпин раскрыл план «Ростова» на неделю перед матчем с «Зенитом»

«Ростов» вступает в неделю с двумя матчами. О плане команды рассказал главный тренер Валерий Карпин.

«Сегодня ближе к вечеру все сборники приедут в Ростов. Уже завтра будет тренировка в полном составе. В среду выдвигаемся в Грозный, где проведeм кубковый матч.

Там же будем тренироваться и в пятницу, после чего прямым рейсом отправимся в Санкт-Петербург, где проведeм тренировку за день до матча», – сказал Карпин.