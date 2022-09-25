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  • Карпин раскрыл план «Ростова» на неделю перед матчем с «Зенитом»

Карпин раскрыл план «Ростова» на неделю перед матчем с «Зенитом»

25 сентября 2022, 15:56
10

«Ростов» вступает в неделю с двумя матчами. О плане команды рассказал главный тренер Валерий Карпин.

«Сегодня ближе к вечеру все сборники приедут в Ростов. Уже завтра будет тренировка в полном составе. В среду выдвигаемся в Грозный, где проведeм кубковый матч.

Там же будем тренироваться и в пятницу, после чего прямым рейсом отправимся в Санкт-Петербург, где проведeм тренировку за день до матча», – сказал Карпин.

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Источник: телеграм-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Карпин Валерий
Комментарии (10)
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paracetamol
1664111785
Согласились бы сразу на 0-3 и не ездили бы в Питер!
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Красногвардейчик
1664113753
Главная интрига этого матча, с каким счётом Карпин проиграет
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MaxRnD
1664124846
По идее оба будут вторыми составами катать
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zigbert
1664127964
Если учесть еще поездку в Киргизию то Ростову придется трудно.
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Аvеngеr
1664136651
Какой ПЛАН? План — чертёж горизонтальной ортогональной проекции помещений и строений в архитектурной графике. План — упрощённая топографическая карта местности. План — плоскость, проекция, срез. План — ряд предварительно обдуманных действий, мероприятий, объединённых последовательно для достижения цели с возможными сроками выполнения. План — ключевой элемент «плановой экономики». План — проект какого-либо дела. План — вершина выпуклого множества решений в симплекс-методе линейного программирования План (марихуана, анаша, гашиш) - это наркотик из группы каннабиноидов,
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