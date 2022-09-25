Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Корниленко: «Ларин должен работать на благо российского футбола, а не быть за решеткой»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко выступил в поддержку экс-директора «Чертаново» Николая Ларина. Бывший функционер находится под следствием.

    «Я хочу поддержать Николая Ларина. Хочу подержать в том числе из-за его активного участия в жизни «Крыльев Советов». Николай старается посещать каждый матч команды: и не так важно, где играем — дома или на выезде. Ларин глубоко погружeн в жизнь своих ребят: заинтересован в их развитии. Хочется сказать ему спасибо за пацанов, так как их успех — результат его работы. Для всех ребят Николай Ларин — учитель. Все его воспитанники живут футболом: они воспитаны и образованы — правильно смотрят на жизнь. Всe это результат большой и непростой работы.

    Очень много уважаемых людей высказывались в поддержку Ларина — игроки, тренеры, спортивные менеджеры и журналисты. Ведь это говорит о многом. Я присоединяюсь к поддержке. Мы знакомы лично — я в жизни не видел людей более преданных непосредственно футболу и его развитию, чем Ларин. Преданных именно развитию российского футбола и развитию молодых футболистов. Такой человек должен продолжать работу на благо российского футбола и помогать ему, а не быть за решеткой», – сказал Корниленко.

    • Суд вынесет решение по делу Ларина 26 сентября.
    • Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

    Новости по теме
    Ломаев назвал лучшего вратаря мира 1
    Коваленко недоволен дебютом за сборную России
    Коваленко: «Россию ругают за матч с Киргизией? Справедливо» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11