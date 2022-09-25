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Корниленко: «Ларин должен работать на благо российского футбола, а не быть за решеткой»

25 сентября 2022, 12:04

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко выступил в поддержку экс-директора «Чертаново» Николая Ларина. Бывший функционер находится под следствием.

«Я хочу поддержать Николая Ларина. Хочу подержать в том числе из-за его активного участия в жизни «Крыльев Советов». Николай старается посещать каждый матч команды: и не так важно, где играем — дома или на выезде. Ларин глубоко погружeн в жизнь своих ребят: заинтересован в их развитии. Хочется сказать ему спасибо за пацанов, так как их успех — результат его работы. Для всех ребят Николай Ларин — учитель. Все его воспитанники живут футболом: они воспитаны и образованы — правильно смотрят на жизнь. Всe это результат большой и непростой работы.

Очень много уважаемых людей высказывались в поддержку Ларина — игроки, тренеры, спортивные менеджеры и журналисты. Ведь это говорит о многом. Я присоединяюсь к поддержке. Мы знакомы лично — я в жизни не видел людей более преданных непосредственно футболу и его развитию, чем Ларин. Преданных именно развитию российского футбола и развитию молодых футболистов. Такой человек должен продолжать работу на благо российского футбола и помогать ему, а не быть за решеткой», – сказал Корниленко.

  • Суд вынесет решение по делу Ларина 26 сентября.
  • Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
  • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
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