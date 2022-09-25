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    Тихонов: «Сборная России в матче с Киргизией не впечатлила никого, а возможно и расстроила»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Киргизией (2:1).

    «Удивила столь блеклая игра, по ней огромные вопросы. То, что показала сборная Россия — не впечатлило никого, а возможно и расстроило. Победу объективной сложно назвать, ничья была более логичным исходом.

    Думаю Валерий Георгиевич найдет подходящие слова и скажет команде все, что нужно. Россия выиграла благодаря тому, что киргизы подустали и допустили в конце несколько ошибок», — сказал Тихонов.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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    Источник: «РБК-Спорт»

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