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    Булыкин: «Болельщики сборной России довольны. Посмотрели на нашу команду»

    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.

    «Посмотрели на молодых футболистов, на нашу сборную. Болельщики и тренерский штаб довольны результатом. У тренерского штаба много информации по футболистам. А болельщики вспомнили, как наша сборная побеждает. И могут порадоваться.

    Местами были моменты, когда сборные смотрелись наравне. Это потому что матч товарищеский. Супернакала не было. Киргизы в начале пытались хорошо сыграть с большой мотивацией при своих трибунах. Даже смогли забить гол. Но класс и мастерство у футболистов России повыше – и им удалось победить.

    Не хватило сыгранности, взаимопонимания. Товарищеский матч, долгая дорога и игра в гостях при непривычных условиях. Все это сказалось. Но ребята молодцы, не расстроились после пропущенного мяча. Смогли собраться и забить голы», – сказал Булыкин.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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    Источник: Metaratings

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