Булыкин: «Болельщики сборной России довольны. Посмотрели на нашу команду»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.

«Посмотрели на молодых футболистов, на нашу сборную. Болельщики и тренерский штаб довольны результатом. У тренерского штаба много информации по футболистам. А болельщики вспомнили, как наша сборная побеждает. И могут порадоваться.

Местами были моменты, когда сборные смотрелись наравне. Это потому что матч товарищеский. Супернакала не было. Киргизы в начале пытались хорошо сыграть с большой мотивацией при своих трибунах. Даже смогли забить гол. Но класс и мастерство у футболистов России повыше – и им удалось победить.

Не хватило сыгранности, взаимопонимания. Товарищеский матч, долгая дорога и игра в гостях при непривычных условиях. Все это сказалось. Но ребята молодцы, не расстроились после пропущенного мяча. Смогли собраться и забить голы», – сказал Булыкин.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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