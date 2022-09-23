«Он не отрицает, что нарушал закон. Но он не обогащался». Уткин выступил в защиту Ларина

Видеоблогер Василий Уткин призвал не сажать в тюрьму бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Николай Ларин, бывший руководитель футбольной академии «Чертаново», не заслуживает сидеть в тюрьме. Он нарушал закон, чего не отрицает и сам. Но он не обогащался лично. Он ошибался, да.

Я присоединяюсь к тем, кто просит о снисхождении к Николаю в этом деле. Я прошу назначить ему минимальное наказание по статье, которая ему предъявлена.

Он никого не убил, он не обогатился. В худшем случае его использовали. Это в самом худшем случае.

Он заслуживает, возможно, штрафа (я готов скинуться), может, еще чего. Но не срока.

Недавно я читал, что один человек за убийство отделался штрафом. И не сел.

Не сажайте Ларина», – написал Уткин.