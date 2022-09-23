«Он не отрицает, что нарушал закон. Но он не обогащался». Уткин выступил в защиту Ларина

Видеоблогер Василий Уткин призвал не сажать в тюрьму бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.
«Николай Ларин, бывший руководитель футбольной академии «Чертаново», не заслуживает сидеть в тюрьме. Он нарушал закон, чего не отрицает и сам. Но он не обогащался лично. Он ошибался, да.
Я присоединяюсь к тем, кто просит о снисхождении к Николаю в этом деле. Я прошу назначить ему минимальное наказание по статье, которая ему предъявлена.
Он никого не убил, он не обогатился. В худшем случае его использовали. Это в самом худшем случае.
Он заслуживает, возможно, штрафа (я готов скинуться), может, еще чего. Но не срока.
Недавно я читал, что один человек за убийство отделался штрафом. И не сел.
Не сажайте Ларина», – написал Уткин.
- Суд вынесет решение по делу Ларина 26 сентября.
- Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина