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    «Он не отрицает, что нарушал закон. Но он не обогащался». Уткин выступил в защиту Ларина

    Видеоблогер Василий Уткин призвал не сажать в тюрьму бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.

    «Николай Ларин, бывший руководитель футбольной академии «Чертаново», не заслуживает сидеть в тюрьме. Он нарушал закон, чего не отрицает и сам. Но он не обогащался лично. Он ошибался, да.

    Я присоединяюсь к тем, кто просит о снисхождении к Николаю в этом деле. Я прошу назначить ему минимальное наказание по статье, которая ему предъявлена.

    Он никого не убил, он не обогатился. В худшем случае его использовали. Это в самом худшем случае.

    Он заслуживает, возможно, штрафа (я готов скинуться), может, еще чего. Но не срока.

    Недавно я читал, что один человек за убийство отделался штрафом. И не сел.

    Не сажайте Ларина», – написал Уткин.

    • Суд вынесет решение по делу Ларина 26 сентября.
    • Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    23.09.2022 22:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +692

      Красногвардейчик 31 минуту назад

      Вася подельник?))

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      Рейтинг: +18991

      Persona_non_Grata 34 минуты назад

      Корыстных целей не имел - смягчающее обстоятельство !!! И я полностью согласен, учитывая сколько жуликов и коррупционеров спокойно живут в нашей стране, находясь под защитой власти !!! (((

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      Рейтинг: +189

      ЭтожЯ 1 час назад

      Он, конечно, виноват... но он не виноват! Простите его, пожалуйста, товарищи судьи! (с)

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