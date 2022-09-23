Ари: «Через 2-3 года весь мир будет жалеть, что Россия не играет в еврокубках»

Экс-нападающий сборной России Ари считает, что УЕФА пожалеет об отстранении российских команд.

«Отстранение российских клубов и сборных от участия в еврокубках, Евро-2024 и других турнирах – неправильно.

Спорт не виноват в том, что происходит в мире. Много молодых футболистов и детей – все должны играть. Все против России делается.

Через два-три года весь мир убедится в том, что это ошибка – отстранять российские клубы от участия в европейских турнирах.

Весь мир будет жалеть, что Россия не играет. Они поймут, что совершили большую ошибку. Это абсолютно неправильно!», – заявил Ари.