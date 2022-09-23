Ари: «Через 2-3 года весь мир будет жалеть, что Россия не играет в еврокубках»

Экс-нападающий сборной России Ари считает, что УЕФА пожалеет об отстранении российских команд.
«Отстранение российских клубов и сборных от участия в еврокубках, Евро-2024 и других турнирах – неправильно.
Спорт не виноват в том, что происходит в мире. Много молодых футболистов и детей – все должны играть. Все против России делается.
Через два-три года весь мир убедится в том, что это ошибка – отстранять российские клубы от участия в европейских турнирах.
Весь мир будет жалеть, что Россия не играет. Они поймут, что совершили большую ошибку. Это абсолютно неправильно!», – заявил Ари.
- Бразилец в июле 2018 года получил гражданство РФ.
- В России он выступал за «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак».
- Отстранение клубов РПЛ от еврокубков продлится как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «РБ Спорт»