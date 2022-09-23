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  • Ари: «Через 2-3 года весь мир будет жалеть, что Россия не играет в еврокубках»

Ари: «Через 2-3 года весь мир будет жалеть, что Россия не играет в еврокубках»

23 сентября 2022, 17:30
7

Экс-нападающий сборной России Ари считает, что УЕФА пожалеет об отстранении российских команд.

«Отстранение российских клубов и сборных от участия в еврокубках, Евро-2024 и других турнирах – неправильно.

Спорт не виноват в том, что происходит в мире. Много молодых футболистов и детей – все должны играть. Все против России делается.

Через два-три года весь мир убедится в том, что это ошибка – отстранять российские клубы от участия в европейских турнирах.

Весь мир будет жалеть, что Россия не играет. Они поймут, что совершили большую ошибку. Это абсолютно неправильно!», – заявил Ари.

  • Бразилец в июле 2018 года получил гражданство РФ.
  • В России он выступал за «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак».
  • Отстранение клубов РПЛ от еврокубков продлится как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ари
Комментарии (7)
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slavа0508
1663947062
Респект Ари ,,
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momwig_
1663947251
Хотел сказать приятное. Главное - даже он понимает, что через 2-3 года России в еврокубках не будет.
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Кузьмич на трибуне
1663954744
Ари прекрасно понимает, что без России Европа за два года превратится в Сомали. Да в Европе технологии и производство. А в России ресурсы и энергетика. Без газа нефти и электричества любое производство превращается в груду холодного матала. Слишком большая взаимосвязь. Можно сколько угодно рассуждать о сырьевом придатке, но без нашего сырья грош цена европейским технологиям.
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Fialet
1663955685
Молодец Ари.
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guron88
1663965883
Откуда он знает, о чём будет жалеть весь мир? Миру, вообще, пополам...
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