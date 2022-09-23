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    Ари: «Через 2-3 года весь мир будет жалеть, что Россия не играет в еврокубках»

    Экс-нападающий сборной России Ари считает, что УЕФА пожалеет об отстранении российских команд.

    «Отстранение российских клубов и сборных от участия в еврокубках, Евро-2024 и других турнирах – неправильно.

    Спорт не виноват в том, что происходит в мире. Много молодых футболистов и детей – все должны играть. Все против России делается.

    Через два-три года весь мир убедится в том, что это ошибка – отстранять российские клубы от участия в европейских турнирах.

    Весь мир будет жалеть, что Россия не играет. Они поймут, что совершили большую ошибку. Это абсолютно неправильно!», – заявил Ари.

    • Бразилец в июле 2018 года получил гражданство РФ.
    • В России он выступал за «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак».
    • Отстранение клубов РПЛ от еврокубков продлится как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3439

      momwig_ 59 секунд назад

      Хотел сказать приятное. Главное - даже он понимает, что через 2-3 года России в еврокубках не будет.

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      Рейтинг: +26353

      slavutiq70 4 минуты назад

      Респект Ари ,,

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