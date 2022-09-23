Ари: «Путин – лучший президент в мире. Настоящий красавчик!»

Экс-нападающий сборной России Ари высоко отозвался о президенте страны Владимире Путине.

«Владимир Путин – хороший человек, настоящий красавчик! Я в Бразилии об этом тоже всегда говорил.

У меня все спрашивали о том, как жить в России и какие проблемы могут быть. Я всегда отвечал, что все хорошо и никаких проблем нет.

То, что хочет сделать Владимир Путин, он всегда сделает, все осуществит! И это будет правильным решением.

Я – русский, я всегда буду болеть за Россию!

Считаю, что Путин – лучший президент в мире за последнее время. Если бы в Бразилии президентом был такой человек, как Путин, эта страна была бы совершенно другой, стала бы намного лучше.

Есть плохие президенты, а есть Путин – хороший президент», – сказал Ари.