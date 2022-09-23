В «Зените» прокомментировали желание «Коринтианса» выкупить Алберто

Крысы, знают что он может разорвать договор, в односторонем порядке.
А клуб, не даст потраченные 25 лямов на него.
Но Мантуан мне нравится.
Иван слишком мало играл.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова президента «Коринтианса», который заявил, что клуб хочет выкупить нападающего Юри Алберто у петербургского клуба.
«Обращался ли к нам «Коринтианс» по поводу выкупа Юри Альберто? Пока нет!» — сказал Медведев.
- «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.