В «Зените» прокомментировали желание «Коринтианса» выкупить Алберто

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова президента «Коринтианса», который заявил, что клуб хочет выкупить нападающего Юри Алберто у петербургского клуба.

«Обращался ли к нам «Коринтианс» по поводу выкупа Юри Альберто? Пока нет!» — сказал Медведев.