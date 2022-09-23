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    В «Зените» прокомментировали желание «Коринтианса» выкупить Алберто

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова президента «Коринтианса», который заявил, что клуб хочет выкупить нападающего Юри Алберто у петербургского клуба.

    «Обращался ли к нам «Коринтианс» по поводу выкупа Юри Альберто? Пока нет!» — сказал Медведев.

    • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
    • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
    • «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3731

      Питерский князь 30 минут назад

      Крысы, знают что он может разорвать договор, в односторонем порядке.
      А клуб, не даст потраченные 25 лямов на него.
      Но Мантуан мне нравится.
      Иван слишком мало играл.

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      Рейтинг: +5964

      Давид59 58 минут назад

      Игрок не особо техничный. Ничем не запомнился

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