В «Зените» прокомментировали желание «Коринтианса» выкупить Алберто

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова президента «Коринтианса», который заявил, что клуб хочет выкупить нападающего Юри Алберто у петербургского клуба.
«Обращался ли к нам «Коринтианс» по поводу выкупа Юри Альберто? Пока нет!» — сказал Медведев.
- «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.
Источник: «Спорт-Экспресс»