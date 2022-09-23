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    Президент «Коринтианса» заявил о желании выкупить Алберто у «Зенита»

    Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро Алве заявил, что клуб хочет выкупить нападающего Юри Алберто у «Зенита».

    «Мне очень нравится Юри, он похож на коринфянина. Он много работает с мячом, усердно тренируется, ведет игру команды на поле. Я вижу, что с большим количеством тренировок команда лучше выглядит на поле.

    Алберто помогает нам как в глубине поля, так и в создании моментов, участвует в забитых голах. Мы хотим купить его, но время еще есть. «Зенит» приобрел Юри за 25 миллионов евро, но использовал очень мало. Однако это желание у нас есть и «Зениту» об этом известно», – цитирует Алвеса ESPN.

    • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
    • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
    • «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

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    Источник: «Матч ТВ»

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