Вьештица сравнил «Зенит» с «Барселоной» Гвардиолы

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высказался о доминировании клуба из Петербурга в РПЛ.

«Плохо, что «Зенит» сейчас — гегемон в РПЛ. Это видно по любой игре. Даже против «Спартака», ЦСКА, «Динамо».

На поле есть только одна команда. Это как «Барселона» при Гвардиоле, которой какое-то сопротивление мог создать только «Реал». И я не знаю, когда это поменяется в РПЛ. И не знаю, почему так происходит.

Надеюсь, что чемпионат станет поинтереснее. Но сейчас «Зенит» — самый сильный. Да, это результат работы всего клуба — начиная с самых маленьких должностей до генерального директора. Но я не понимаю, почему в других клубах не так», — сказал Вьештица.