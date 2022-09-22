Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Вьештица сравнил «Зенит» с «Барселоной» Гвардиолы

    Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высказался о доминировании клуба из Петербурга в РПЛ.

    «Плохо, что «Зенит» сейчас — гегемон в РПЛ. Это видно по любой игре. Даже против «Спартака», ЦСКА, «Динамо».

    На поле есть только одна команда. Это как «Барселона» при Гвардиоле, которой какое-то сопротивление мог создать только «Реал». И я не знаю, когда это поменяется в РПЛ. И не знаю, почему так происходит.

    Надеюсь, что чемпионат станет поинтереснее. Но сейчас «Зенит» — самый сильный. Да, это результат работы всего клуба — начиная с самых маленьких должностей до генерального директора. Но я не понимаю, почему в других клубах не так», — сказал Вьештица.

    • «Зенит» набрал 26 очков в 10 турах РПЛ и лидирует в чемпионате.
    • Петербуржцы четырежды подряд выиграли РПЛ.

    Новости по теме
    Малафеев отреагировал на смерть основателя футбольной школы «Смена» Бесова 1
    Орлов объяснил, почему Кассьерра и Бакаев не попадают в стартовый состав «Зенита»
    Умер основатель футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11