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    Ломаев отреагировал на решение тренерского штаба сборной России не брать его в Киргизию

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о решении тренерского штаба сборной России не брать его в Киргизию.

    — Какие можешь подвести итоги сборов?

    — Я потренировался с Виталием Витальевичем Кафановым, что хотел сделать давно. Был рад познакомиться с ним и со всем тренерским штабом, с командой. От этих сборов остались приятные впечатления.

    — Как отреагировал, когда узнал, что не полетишь на игру с Киргизией?

    — Это спортивная жизнь, все нормально. Мне кажется, в жизни каждого спортсмена такое было. Так что новость воспринял нормально.

    — Кафанов говорил, что беседовал с тобой по поводу стиля игры, что часто рискуешь. Что тебе посоветовал Виталий Витальевич?

    — Была приватная беседа, но Кафанов попросил меня, чтобы он остался между нами. Мы много что обсуждали, в том числе и то, что я часто рискую на поле.

    • 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.
    • Начало – в 17:00 мск.

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    Источник: Sport24

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