Ломаев отреагировал на решение тренерского штаба сборной России не брать его в Киргизию

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о решении тренерского штаба сборной России не брать его в Киргизию.

— Какие можешь подвести итоги сборов?

— Я потренировался с Виталием Витальевичем Кафановым, что хотел сделать давно. Был рад познакомиться с ним и со всем тренерским штабом, с командой. От этих сборов остались приятные впечатления.

— Как отреагировал, когда узнал, что не полетишь на игру с Киргизией?

— Это спортивная жизнь, все нормально. Мне кажется, в жизни каждого спортсмена такое было. Так что новость воспринял нормально.

— Кафанов говорил, что беседовал с тобой по поводу стиля игры, что часто рискуешь. Что тебе посоветовал Виталий Витальевич?

— Была приватная беседа, но Кафанов попросил меня, чтобы он остался между нами. Мы много что обсуждали, в том числе и то, что я часто рискую на поле.