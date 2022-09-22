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    Сборная России не взяла вратаря Ломаева на выезд в Киргизию

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев не полетел вместе со сборной России в Киргизию.

    «Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырех вратарей, поэтому было решено оставить в России Ломаева.

    Очень доволен его работой и отношением к делу. Мы его вызвали, чтобы познакомиться поближе в тренировочном процессе, немало времени провели в теоретическом зале за просмотром его игр.

    Надеюсь, что Иван будет и дальше прогрессировать», – сказал Кафанов.

    • 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.
    • Начало – в 17:00 мск.

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    Источник: сайт РФС

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