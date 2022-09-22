Сборная России не взяла вратаря Ломаева на выезд в Киргизию

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев не полетел вместе со сборной России в Киргизию.

«Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырех вратарей, поэтому было решено оставить в России Ломаева.

Очень доволен его работой и отношением к делу. Мы его вызвали, чтобы познакомиться поближе в тренировочном процессе, немало времени провели в теоретическом зале за просмотром его игр.

Надеюсь, что Иван будет и дальше прогрессировать», – сказал Кафанов.