Кузяев: «Не согласен, что «Зенит» уже чемпион»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не считает, что его команда уже гарантировала себе чемпионство в сезоне-2022/23.

– После игры с «Динамо» Барриос не стал говорить обычные слова и сказал, что «Зенит», наверное, выиграет чемпионат. Соболев, в свою очередь, заявил, что может и «Факел» назвать чемпионом. Вас в сборной не подкалывают на эту тему?

– Я не слежу за подобными новостями. Правда. И об этих словах Барриоса и Саши Соболева услышал сейчас от вас.

То, что «Зенит» – фаворит чемпионата, тоже могу подтвердить. Тем более так многие считают. В этом нет какой‑то сенсации.

Но с теми, кто говорит, что «Зенит» уже чемпион, не согласен. Позади только одна треть турнира, впереди 20 игр, многие из которых на выезде с сильными соперниками.

А отрыв от ближайшего преследователя всего четыре очка. Так что судить о чемпионе еще рано.

– Любопытно, что теперь ваш ближайший преследователь «Ростов» Валерия Карпина, с которым вам играть в ближайшем туре.

– Думаю, «Ростов» своими игрой и результатами сейчас всю страну удивляет. Наверное, мало кто ожидал, что после десяти туров он будет на втором месте.

Так что, когда вернемся из сборной, мне будет очень интересно в этом матче. Но мы играем дома, и это, конечно, преимущество.