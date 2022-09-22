Кузяев: «Не согласен, что «Зенит» уже чемпион»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не считает, что его команда уже гарантировала себе чемпионство в сезоне-2022/23.
– После игры с «Динамо» Барриос не стал говорить обычные слова и сказал, что «Зенит», наверное, выиграет чемпионат. Соболев, в свою очередь, заявил, что может и «Факел» назвать чемпионом. Вас в сборной не подкалывают на эту тему?
– Я не слежу за подобными новостями. Правда. И об этих словах Барриоса и Саши Соболева услышал сейчас от вас.
То, что «Зенит» – фаворит чемпионата, тоже могу подтвердить. Тем более так многие считают. В этом нет какой‑то сенсации.
Но с теми, кто говорит, что «Зенит» уже чемпион, не согласен. Позади только одна треть турнира, впереди 20 игр, многие из которых на выезде с сильными соперниками.
А отрыв от ближайшего преследователя всего четыре очка. Так что судить о чемпионе еще рано.
– Любопытно, что теперь ваш ближайший преследователь «Ростов» Валерия Карпина, с которым вам играть в ближайшем туре.
– Думаю, «Ростов» своими игрой и результатами сейчас всю страну удивляет. Наверное, мало кто ожидал, что после десяти туров он будет на втором месте.
Так что, когда вернемся из сборной, мне будет очень интересно в этом матче. Но мы играем дома, и это, конечно, преимущество.
- «Зенит» набрал 26 очков в 10 турах РПЛ.
- Петербуржцы примут «Ростов» 2 октября в 16:30 мск.