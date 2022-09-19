«Я могу сказать, что «Факел» – чемпион». Соболев – о словах Барриоса про чемпионство «Зенита»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на вчерашнее заявление полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

Колумбиец сказал: «Можно ли уже назвать «Зенит» чемпионом России? Наверное, да».

– Барриос сказал, что «Зенит» уже чемпион. Нормально давать такую оценку после 10 туров?

– Я тоже могу сказать, что «Факел» чемпион. Каждый говорит, что он хочет. Пожалуйста, пусть говорит.

– Просто слова Барриоса более весомы в силу того, что они уже были чемпионами.

– Согласен.

– Понятно, что вы прикалываетесь, а Барриос ведет себя нагло, так, как вы с судьями.

– Да я не только так с судьями себя веду, но и с футболистами так же общаюсь. Это нормально.