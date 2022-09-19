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  • «Я могу сказать, что «Факел» – чемпион». Соболев – о словах Барриоса про чемпионство «Зенита»

«Я могу сказать, что «Факел» – чемпион». Соболев – о словах Барриоса про чемпионство «Зенита»

19 сентября 2022, 12:19
20

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на вчерашнее заявление полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

Колумбиец сказал: «Можно ли уже назвать «Зенит» чемпионом России? Наверное, да».

– Барриос сказал, что «Зенит» уже чемпион. Нормально давать такую оценку после 10 туров?

– Я тоже могу сказать, что «Факел» чемпион. Каждый говорит, что он хочет. Пожалуйста, пусть говорит.

– Просто слова Барриоса более весомы в силу того, что они уже были чемпионами.

– Согласен.

– Понятно, что вы прикалываетесь, а Барриос ведет себя нагло, так, как вы с судьями.

– Да я не только так с судьями себя веду, но и с футболистами так же общаюсь. Это нормально.

  • «Зенит» лидирует в чемпионате России с 4-очковым отрывом.
  • Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
  • Петербуржцы становились чемпионами в 4 последних сезонах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Барриос Вильмар
Комментарии (20)
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oyabun
1663580974
К сожалению, Саша повелся на провокацию журналиста и подтвердил, что нагло себя ведет.. дальше по тексту. Но это не так. Вспыльчиво, излишне горячо и эмоционально порой - Да! Но нагло!? Это к Дзюбе скорее применимо, в бытность его в РПЛ.
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DOCTOR PENALTY
1663581335
Сказать ты, Саня, можешь что угодно, а вот реально сдвинуть Зенит с первой строки у нам пока нереально. Пока не уйдёт из клуба вся федунщина.
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slavа0508
1663581850
Александр . меньше слов . больше дела . сейчас в последних матчах начал забивать вот этим и надо заниматься . а на счёт Зенита . скажу так пока Газпром будет его поддерживать . у других шансов будет мало . даже многим странам не по силам бодаться с азпромом . что уж про клубы наши говорить ....
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Ziklop
1663584940
я скажу Ростов чемпион! все будут биться с Зенитом и он будет терять очки, а Ростов будет на 1; 0 играть и будет чемпионом. как Лестер главное без травм пройти турнир. правда сейчас есть ЦСКА которое играет совсем неплохо.. с Торпедо им невезло сильно.
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Romeo 123
1663585531
Я могу сказать что соболев Дельфин
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Эном айс
1663586095
Откровенность, как согласие с собственной тупостью.. Так нельзя боталом трясти ,когда "фся страна" любит, надеется и верит..)
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Мася_1989
1663590533
Ой дурачок, ну тут и дилетанту видно что в этом году у Газпрома конкурентов нет.
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Ловкий Бубен
1663593789
Да хватит уже, все знают что чемпионом станет Сочи
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ААМ
1663599454
Язык у него определённо без костей.
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knikos
1663605281
Ну вот , Дзюба уехал , а "свято место" пусто не бывает . Дельфин , когда будут видео ?
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