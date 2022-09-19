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    «Я могу сказать, что «Факел» – чемпион». Соболев – о словах Барриоса про чемпионство «Зенита»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на вчерашнее заявление полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

    Колумбиец сказал: «Можно ли уже назвать «Зенит» чемпионом России? Наверное, да».

    – Барриос сказал, что «Зенит» уже чемпион. Нормально давать такую оценку после 10 туров?

    – Я тоже могу сказать, что «Факел» чемпион. Каждый говорит, что он хочет. Пожалуйста, пусть говорит.

    – Просто слова Барриоса более весомы в силу того, что они уже были чемпионами.

    – Согласен.

    – Понятно, что вы прикалываетесь, а Барриос ведет себя нагло, так, как вы с судьями.

    – Да я не только так с судьями себя веду, но и с футболистами так же общаюсь. Это нормально.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате России с 4-очковым отрывом.
    • Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
    • Петербуржцы становились чемпионами в 4 последних сезонах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2869

      Ziklop 1 минуту назад

      я скажу Ростов чемпион!
      все будут биться с Зенитом и он будет терять очки, а Ростов будет на 1; 0 играть и будет чемпионом. как Лестер главное без травм пройти турнир.
      правда сейчас есть ЦСКА которое играет совсем неплохо.. с Торпедо им невезло сильно.

      0
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      Рейтинг: +387

      Лицом_на_клаве 35 минут назад

      Дельфину лучше конечно молчать. Глядишь через годик молчаливый за умного сошел бы.

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      Рейтинг: +979

      сутулая собака и лисы > Лицом_на_клаве 30 минут назад

      предлагаю и вам годик ничего не писать в комментах.
      глядишь через годик за умного вышли.

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      Рейтинг: +26346

      slavutiq70 52 минуты назад

      Александр . меньше слов . больше дела . сейчас в последних матчах начал забивать вот этим и надо заниматься . а на счёт Зенита . скажу так пока Газпром будет его поддерживать . у других шансов будет мало . даже многим странам не по силам бодаться с азпромом . что уж про клубы наши говорить ....

      1
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      Рейтинг: +979

      сутулая собака и лисы > slavutiq70 26 минут назад

      сложно молчать, когда у спортсменов берут интервью, это часть их обязанностей (возможно даже прописанной в контрактах).

      а с Зенитом верно.
      если любая московская команда к зиме займёт первое место, Зенит купит еще одного бразильца в стоимость всего состава Ростова и весь питер будет дальше нам рассказывать, какой Семак гений, и какое у них грамотное руководство.

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      Рейтинг: +17179

      Cleaner 1 час назад

      Соболев - это Кличко в квадрате!

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      Рейтинг: +979

      сутулая собака и лисы > Cleaner 26 минут назад

      Cleaner - местный клоун.

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      Рейтинг: +553

      Янвapь 69 > Cleaner 22 минуты назад

      Есть признаки того, что перейдёт в ЦСКА

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      Рейтинг: +23256

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сказать ты, Саня, можешь что угодно, а вот реально сдвинуть Зенит с первой строки у нам пока нереально. Пока не уйдёт из клуба вся федунщина.

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      Рейтинг: +979

      сутулая собака и лисы > DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      так уже ушла.
      надежда у вас только на шейхов из City Football Group.
      так у нас помимо Зенита появится еще одна чрезмерно (для РПЛ) раздутая финансами команда.

      0
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      Рейтинг: +32805

      oyabun 1 час назад

      К сожалению, Саша повелся на провокацию журналиста и подтвердил, что нагло себя ведет.. дальше по тексту. Но это не так. Вспыльчиво, излишне горячо и эмоционально порой - Да! Но нагло!? Это к Дзюбе скорее применимо, в бытность его в РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +979

      сутулая собака и лисы > oyabun 15 минут назад

      его дело мячик пинать и приносить пользу команде, а не грамотно выбирать наречия.
      и со своей обязанностью он справляется.
      для уровня Спартака (середняка РПЛ) он очень хорош.


      а вот о журналистах подобное сложно сказать, наши любят примитивные вопросы и провокации (тот же матч тв - квинтэссенция помойки).
      иногда становится больно глазам или мозгу, когда наблюдаешь их "профессиональную" деятельность в виде подобных вопросов.

      0
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      Рейтинг: +1280

      Узб@гоеный 1 час назад

      А я могу сказать, что Дельфин это пуговка от парток. гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +48

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Ясно что у соболева мозгов нет

      5
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      Рейтинг: +979

      сутулая собака и лисы > АЛЕКСЕЙ LAIDEL 12 минут назад

      при этом своего успеха он добился.
      чего не скажешь о тебе, желчном человечке, обидающим под каждой новостью Спартака.
      но не печалься, таких как ты много, целое стадо.

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      Рейтинг: +48

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > сутулая собака и лисы 3 минуты назад

      Нечнго он не добился самый слабый нападающий со слабым мозгом аля дзюба

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      Рейтинг: +48

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > сутулая собака и лисы 3 минуты назад

      Скажи мне это влицо или трусло обычное?

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