«Я могу сказать, что «Факел» – чемпион». Соболев – о словах Барриоса про чемпионство «Зенита»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на вчерашнее заявление полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.
Колумбиец сказал: «Можно ли уже назвать «Зенит» чемпионом России? Наверное, да».
– Барриос сказал, что «Зенит» уже чемпион. Нормально давать такую оценку после 10 туров?
– Я тоже могу сказать, что «Факел» чемпион. Каждый говорит, что он хочет. Пожалуйста, пусть говорит.
– Просто слова Барриоса более весомы в силу того, что они уже были чемпионами.
– Согласен.
– Понятно, что вы прикалываетесь, а Барриос ведет себя нагло, так, как вы с судьями.
– Да я не только так с судьями себя веду, но и с футболистами так же общаюсь. Это нормально.
- «Зенит» лидирует в чемпионате России с 4-очковым отрывом.
- Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
- Петербуржцы становились чемпионами в 4 последних сезонах.
Источник: «Спорт-Экспресс»