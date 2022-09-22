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    Сафонов прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024

    Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов отреагировал на решение УЕФА не допускать сборную России к участию в отборе Евро-2024.

    «Понимаю ситуацию, которая происходит сейчас. Считаю, что футболисту важно проводить любые игры за сборную, поэтому настрой хороший.

    Мне хотелось бы поиграть на больших турнирах. Обидно, что такие события происходят, когда я в сборной, но мы не можем это исправить.

    Поэтому будем ждать дальнейших событий», – сказал Сафонов.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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    Источник: Sport24

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