Сафонов прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов отреагировал на решение УЕФА не допускать сборную России к участию в отборе Евро-2024.

«Понимаю ситуацию, которая происходит сейчас. Считаю, что футболисту важно проводить любые игры за сборную, поэтому настрой хороший.

Мне хотелось бы поиграть на больших турнирах. Обидно, что такие события происходят, когда я в сборной, но мы не можем это исправить.

Поэтому будем ждать дальнейших событий», – сказал Сафонов.