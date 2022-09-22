Кутепов охарактеризовал Федуна одним словом

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался о значении Леонида Федуна для «Спартака».

«О Федуне в «Спартаке» можно сказать – папа. Он был очень важной фигурой для клуба, вкладывал не только много денег, но и времени, внимания, нервов тоже.

Думаю, он не просто так принял это решение, об этом уже ходили разговоры. Я был готов к этой новости, но до последнего не верил, что он уйдeт.

Как оценить его период в «Спартаке»? Чемпионство, Суперкубок, Кубок, серебряные и бронзовые медали, Лига Чемпионов. Очень хороший период – думаю, на пятeрку с плюсом.

С нами он всегда общался на хорошей волне, никогда не пихал. Всегда вeл себя культурно и адекватно», – заявил Кутепов.