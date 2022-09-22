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    Кутепов охарактеризовал Федуна одним словом

    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался о значении Леонида Федуна для «Спартака».

    «О Федуне в «Спартаке» можно сказать – папа. Он был очень важной фигурой для клуба, вкладывал не только много денег, но и времени, внимания, нервов тоже.

    Думаю, он не просто так принял это решение, об этом уже ходили разговоры. Я был готов к этой новости, но до последнего не верил, что он уйдeт.

    Как оценить его период в «Спартаке»? Чемпионство, Суперкубок, Кубок, серебряные и бронзовые медали, Лига Чемпионов. Очень хороший период – думаю, на пятeрку с плюсом.

    С нами он всегда общался на хорошей волне, никогда не пихал. Всегда вeл себя культурно и адекватно», – заявил Кутепов.

    • Федун владел московским клубом на протяжении 18 лет.
    • 22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».

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    Источник: «Чемпионат»

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