Коваленко: «Ларин ни в чем не виновен, это честный человек»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко не верит в виновность бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина по делу о мошенничестве.

– Я знаю Николая Юрьевича Ларина как очень хорошего человека. Мы с ним довольно близко общаемся. Он очень честный, справедливый и добродушный человек. Я считаю неоправданной всю эту ситуацию вокруг него. Не верю в это! Пользуясь случаем, хочу в очередной раз выразить ему слова поддержки. Я знаю, что все будет хорошо!

– Если Ларина признают виновным и представят доказательства, твое мнение о нем изменится?

– Я по-другому даже думать не хочу, честно. Мое мнение к Николаю Юрьевичу никогда не изменится. Мы все уверены на 100 процентов, что он ни в чем не виновен. Благодаря этому человеку в большой футбол попали очень многие ребята. Он дал нашему чемпионату огромное количество талантливых молодых футболистов. Странно, что после этого идут какие-то разбирательства.