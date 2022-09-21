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    Коваленко: «Ларин ни в чем не виновен, это честный человек»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко не верит в виновность бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина по делу о мошенничестве.

    – Я знаю Николая Юрьевича Ларина как очень хорошего человека. Мы с ним довольно близко общаемся. Он очень честный, справедливый и добродушный человек. Я считаю неоправданной всю эту ситуацию вокруг него. Не верю в это! Пользуясь случаем, хочу в очередной раз выразить ему слова поддержки. Я знаю, что все будет хорошо!

    – Если Ларина признают виновным и представят доказательства, твое мнение о нем изменится?

    – Я по-другому даже думать не хочу, честно. Мое мнение к Николаю Юрьевичу никогда не изменится. Мы все уверены на 100 процентов, что он ни в чем не виновен. Благодаря этому человеку в большой футбол попали очень многие ребята. Он дал нашему чемпионату огромное количество талантливых молодых футболистов. Странно, что после этого идут какие-то разбирательства.

    • Приговор должен быть вынесен 23 сентября или в последующие дни.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.09.2022 23:31
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