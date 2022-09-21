Чеферин: «Надеемся на скорое разрешение ситуации и возвращение команд из России в УЕФА»

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация ждет возвращения российских клубов и сборных в турниры.
«Мы надеемся, что российские команды скоро вновь смогут участвовать в еврокубках. Недопуск россиян к Евро-2024 – это решение не одного дня. Мы принимали его раньше «до дальнейшего уведомления».
Мы следим за ситуацией и надеемся на скорейшее ее разрешение. Однако на текущий момент о снятии санкций не может идти и речи», – сказал Чеферин.
- Россию на этой неделе отстранили от жеребьевки отбора Евро-2024.
- Ранее было отстранение от отбора на ЧМ-2022 и Лиги наций.
- Это решения ФИФА и УЕФА.
Источник: L'Equipe