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    Чеферин: «Надеемся на скорое разрешение ситуации и возвращение команд из России в УЕФА»

    Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация ждет возвращения российских клубов и сборных в турниры.

    «Мы надеемся, что российские команды скоро вновь смогут участвовать в еврокубках. Недопуск россиян к Евро-2024 – это решение не одного дня. Мы принимали его раньше «до дальнейшего уведомления».

    Мы следим за ситуацией и надеемся на скорейшее ее разрешение. Однако на текущий момент о снятии санкций не может идти и речи», – сказал Чеферин.

    • Россию на этой неделе отстранили от жеребьевки отбора Евро-2024.
    • Ранее было отстранение от отбора на ЧМ-2022 и Лиги наций.
    • Это решения ФИФА и УЕФА.

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    Источник: L'Equipe

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    21.09.2022 23:00
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