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    Кутепов назвал причину неудачных результатов «Спартака» в последние годы

    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался о неудачных результатах «Спартака» в последние годы.

    «Мне сложно судить. Когда тренер приходит в «Спартак», то знает, что здесь всe быстро меняется. Скорее всего, на него это тоже влияет.

    Футболисты-то привыкшие. У нас одна работа ― на поле. То, что за полем, нас не особо волнует. Но когда два тренера за один сезон работают с командой, это сказывается на результатах. У каждого своя философия, видение игры, и ты подстраиваешься под эти требования.

    Вроде только подстроился, понимаешь, как должна играть команда — и тут приходит новый тренер. Иногда притирка идeт уже по ходу сезона, на это нужно время», — сказал Кутепов.

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    Источник: «Чемпионат»

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