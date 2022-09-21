Якубко: «Не верю, что Кокорин вернется в большой футбол. Он будет потихоньку заканчивать»

Бывший форвард «Динамо» и других клубов РПЛ Мартин Якубко поговорил о будущем нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Лично я не верю, что Кокорин еще вернется в большой футбол, на тот уровень, на котором он был. Почему? Там очень много факторов. Раз он уже поехал на Кипр... Думаю, если бы он мог, если бы у него было желание, интерес от какого-то клуба, он бы вернулся в Россию.

С моей точки зрения, интереса к нему со стороны сильнейших команд России нет. Думаю, что он будет уже потихоньку заканчивать. Все футболисты уезжают на Кипр когда ими не интересуются сильнейшие клубы», – сказал Якубко.