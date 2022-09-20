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    Суд снял с рассмотрения иск Газизова к Федуну на 88 миллионов рублей. Он подал новый на 365 миллионов

    Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов подал новый иск к экс-владельцу московского клуба Леониду Федуну.

    «Господин Газизов подал новый иск к Федуну на 365 миллионов рублей. Сделано это было еще летом, но он был возвращен в связи с нарушениями при подаче. Сейчас они исправлены, поэтому дело поступило в суд, рассмотрение должно быть в ближайшее время.

    Сложно сказать, в чем именно суть претензий, так как иска я еще не видела. Но полагаю, что речь идет об упущенной выгоде, которую господин Газизов не получил в связи с признанием договора недействительным. Ничего нового там быть не может.

    Что ж, у Газизова еще много процессуальных возможностей, иски он пишет умело. Газизов считает себя бесспорно правым и пытается это доказать.

    Что касается его иска к Федуну о выплате 88 миллионов рублей, то Верховный суд Башкортостана снял дело с рассмотрения. При ознакомлении увидели процессуальные нарушения, поэтому иск отправили на доработку. В ноябре вернемся в Верховный суд на дальнейшее рассмотрение», – сообщила юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Р-Спорт»

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