В «Баварии» сообщили, собираются ли увольнять Нагельсмана

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о возможной отставке Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба.
«Мы не ведeм переговоров ни с одним тренером, мы верим в Нагельсмана. Очевидно, что мы не удовлетворены последними результатами, все мы пребываем в плохом настроении.
Давайте просто сосредоточимся на следующем матче с леверкузенским «Байером», – цитирует Кана Sky Sport.
- Сообщалось, что Нагельсмана в «Баварии» может сменить Томас Тухель.
- «Бавария» не может выиграть в Бундеслиге 4 матча подряд.
- Мюнхенцы идут на 5-м месте в чемпионате.
Источник: «Чемпионат»