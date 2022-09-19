В «Баварии» сообщили, собираются ли увольнять Нагельсмана

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о возможной отставке Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба.

«Мы не ведeм переговоров ни с одним тренером, мы верим в Нагельсмана. Очевидно, что мы не удовлетворены последними результатами, все мы пребываем в плохом настроении.

Давайте просто сосредоточимся на следующем матче с леверкузенским «Байером», – цитирует Кана Sky Sport.