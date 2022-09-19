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    В «Баварии» сообщили, собираются ли увольнять Нагельсмана

    Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о возможной отставке Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба.

    «Мы не ведeм переговоров ни с одним тренером, мы верим в Нагельсмана. Очевидно, что мы не удовлетворены последними результатами, все мы пребываем в плохом настроении.

    Давайте просто сосредоточимся на следующем матче с леверкузенским «Байером», – цитирует Кана Sky Sport.

    • Сообщалось, что Нагельсмана в «Баварии» может сменить Томас Тухель.
    • «Бавария» не может выиграть в Бундеслиге 4 матча подряд.
    • Мюнхенцы идут на 5-м месте в чемпионате.

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    Источник: «Чемпионат»

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