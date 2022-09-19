Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Губерниев предложил сборной России сыграть с медийной командой: «100-тысячная чаша была бы заполнена»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о сборной России.

    – Нужна ли сборная России по футболу в нынешних условиях?

    – Конечно, нужна. Сыграли бы с командой из медиафутбола. Это было бы интересно. Куча детей бы пришла. 100-тысячная чаша была бы заполнена.

    Представьте вывеску – сборная медиафутбола против сборной России. Классно же. Аудитория, которая не снилась футбольным матчам, придет. Рубрика от 0 до 12.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • Сборная России не проводила международные матчи с прошлого года.

    Новости по теме
    Терюшков: «Сазонов - не предатель. Он просто должен считаться легионером в РПЛ» 6
    Хомуха: «Сазонов не все понял в жизни. Кто его воспитал и подготовил?» 4
    Стала известна причина, по которой Сазонов выбрал сборную Грузии, а не Россию 9
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2872

      Ziklop 35 минут назад

      кому это гавно медийное нужно, точно не болельщикам футбола. пусть выйдут и побьют друг друга, веселее будет и билеты в 10 раз дороже на шоу медиа мордобоя будут.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11