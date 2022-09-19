Губерниев предложил сборной России сыграть с медийной командой: «100-тысячная чаша была бы заполнена»

кому это гавно медийное нужно, точно не болельщикам футбола. пусть выйдут и побьют друг друга, веселее будет и билеты в 10 раз дороже на шоу медиа мордобоя будут.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о сборной России.
– Нужна ли сборная России по футболу в нынешних условиях?
– Конечно, нужна. Сыграли бы с командой из медиафутбола. Это было бы интересно. Куча детей бы пришла. 100-тысячная чаша была бы заполнена.
Представьте вывеску – сборная медиафутбола против сборной России. Классно же. Аудитория, которая не снилась футбольным матчам, придет. Рубрика от 0 до 12.
- 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
- Сборная России не проводила международные матчи с прошлого года.