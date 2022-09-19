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    Тихонов предположил, сколько продлится отстранение российских команд от международных турниров

    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что клубы и сборные России не смог участвовать в международных турнирах еще два-три года.

    – Предстоящий товарищеский матч это позитив для сборной России?

    – Посмотрим, как будут играть. У Карпина сейчас более свободно все, он может приглашать любых футболистов на будущее и смотреть их.

    Необязательно брать сейчас тех, кто является основным игроком сборной. Надо смотреть чуть‑чуть в будущее и рассчитывать на два-три года вперeд.

    – Два-три года – то есть столько продлится изоляция?

    – Я думаю, что, возможно, так.

    – На Евро нас не будет?

    – Ребят, вы же знаете столько, сколько и я. Я могу сказать, что наших не будет пять лет. Мне скажут: ты что, дурак совсем, что ли?

    А если я скажу, что через год, то мне тоже скажут: ты что, дурак, такие мероприятия идут, и через год мы уже будем (снова в Европе)?

    • Из-за санкций сборная России не участвует в Лиге наций.
    • Также команде не дали сыграть в стыках ЧМ-2022.
    • Российские клубы отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5953

      Давид59 58 минут назад

      Жалко, что наши футбольные знаменитости так беззубо об этом говорят. Вот Пугачёва выразилась чётко. Может надо чуть-чуть поактивнее? Тогда и сдвинем дело с мертвой точки

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      Рейтинг: +280

      rac531 2 часа назад

      САЛИХОВА
      «К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы – это печальная реальность. В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что все будет хорошо, но индустрия не выживет без международных турниров, лучших игроков, опыта, сотрудничества. Сейчас мы просто доедаем остатки былого.
      Частные футбольные клубы вымрут как вид, не получая дивидендов от основных бизнесов, транзакции по трансферам будут недоступны, софт и современные решения в IT, международное сотрудничество в бизнесе и социальной сфере уже исчезает.»

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