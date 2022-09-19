Тихонов предположил, сколько продлится отстранение российских команд от международных турниров

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что клубы и сборные России не смог участвовать в международных турнирах еще два-три года.
– Предстоящий товарищеский матч это позитив для сборной России?
– Посмотрим, как будут играть. У Карпина сейчас более свободно все, он может приглашать любых футболистов на будущее и смотреть их.
Необязательно брать сейчас тех, кто является основным игроком сборной. Надо смотреть чуть‑чуть в будущее и рассчитывать на два-три года вперeд.
– Два-три года – то есть столько продлится изоляция?
– Я думаю, что, возможно, так.
– На Евро нас не будет?
– Ребят, вы же знаете столько, сколько и я. Я могу сказать, что наших не будет пять лет. Мне скажут: ты что, дурак совсем, что ли?
А если я скажу, что через год, то мне тоже скажут: ты что, дурак, такие мероприятия идут, и через год мы уже будем (снова в Европе)?
- Из-за санкций сборная России не участвует в Лиге наций.
- Также команде не дали сыграть в стыках ЧМ-2022.
- Российские клубы отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.