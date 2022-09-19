Тихонов предположил, сколько продлится отстранение российских команд от международных турниров

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов считает, что клубы и сборные России не смог участвовать в международных турнирах еще два-три года.

– Предстоящий товарищеский матч это позитив для сборной России?

– Посмотрим, как будут играть. У Карпина сейчас более свободно все, он может приглашать любых футболистов на будущее и смотреть их.

Необязательно брать сейчас тех, кто является основным игроком сборной. Надо смотреть чуть‑чуть в будущее и рассчитывать на два-три года вперeд.

– Два-три года – то есть столько продлится изоляция?

– Я думаю, что, возможно, так.

– На Евро нас не будет?

– Ребят, вы же знаете столько, сколько и я. Я могу сказать, что наших не будет пять лет. Мне скажут: ты что, дурак совсем, что ли?

А если я скажу, что через год, то мне тоже скажут: ты что, дурак, такие мероприятия идут, и через год мы уже будем (снова в Европе)?