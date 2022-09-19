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    «Журналист неправильно перевел мои слова». Педро Габриэл – о запрете «Локомотивом» использовать прозвище Педриньо

    Новый вингер «Локомотива» Педро Габриэл отрицает, что в клубе оказывали на него давление при выборе имени, которое будет указываться на игровой футболке.

    «Мое имя на игровой футболке было выбрано еще до поездки в Россию. Об этом мне сказал мой агент. Я не думал, что эта история вызовет такую реакцию.

    Никакого давления со стороны клуба не было. Я сам выбрал имя Педро Габриэл. Руководство сказало, что я могу выбрать любое имя.

    Я знаю, что Россия – это Европа, где используются имя и фамилия. Журналист неправильно перевел мои слова. Я не говорил слово руководство. Хочу закончить эту историю.

    Никакого давления на меня не было, я сам выбрал Педро Габриэл. Я узнал от своих представителей про свое имя. Это было еще до моей поездки в Россию.

    Я сразу остановился на варианте Педро Габриэл. Меня эта история печалит, хочу с ней закончить», – сказал бразилец.

    • «Локо» купил Педро Габриэла за 3,5 миллиона евро.
    • Контракт с ним рассчитан на 4 года.
    • Новичок выбрал себе 29-й номер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10712

      "supermax" 13 минут назад

      даже жалко чувака стало...но мы не могли не угарнуть, тут уж извиняйте))

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