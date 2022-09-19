«Журналист неправильно перевел мои слова». Педро Габриэл – о запрете «Локомотивом» использовать прозвище Педриньо

Новый вингер «Локомотива» Педро Габриэл отрицает, что в клубе оказывали на него давление при выборе имени, которое будет указываться на игровой футболке.

«Мое имя на игровой футболке было выбрано еще до поездки в Россию. Об этом мне сказал мой агент. Я не думал, что эта история вызовет такую реакцию.

Никакого давления со стороны клуба не было. Я сам выбрал имя Педро Габриэл. Руководство сказало, что я могу выбрать любое имя.

Я знаю, что Россия – это Европа, где используются имя и фамилия. Журналист неправильно перевел мои слова. Я не говорил слово руководство. Хочу закончить эту историю.

Никакого давления на меня не было, я сам выбрал Педро Габриэл. Я узнал от своих представителей про свое имя. Это было еще до моей поездки в Россию.

Я сразу остановился на варианте Педро Габриэл. Меня эта история печалит, хочу с ней закончить», – сказал бразилец.