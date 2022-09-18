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    РПЛ. «Оренбург» обыграл «Пари НН» на выезде после 0:8 с «Зенитом»

    «Пари НН» уступил «Оренбургу» в матче 10-го тура РПЛ.

    Прервалась шестиматчевая серия команды Михаила Галактионова без поражений.

    В 9-м туре РПЛ «Оренбург» проиграл «Зениту» со счетом 0:8.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Аюпов, 30; 0:2 – Эктов, 73.

    «Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Агапов, Масоэро (Корнюшин, 86), Юлдошев (Кротов, 57), Калинский (Милсон, 21), Шарипов (Шильцов, 77), Рыбчинский, Сулейманов.

    «Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулeв, Гойкович, Стаматов (Полуяхтов, 80), Эктов (Печенин, 86), Аюпов, Марин, Вера, Флорентин (Башич, 81), Сычевой.

    Предупреждения: Кротов, 79 – Хотулев, 23; Сиваков, 36; Аюпов, 49.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1501

      PNZ1985 15 минут назад

      Газовику Можно выдохнуть после износа , теперь будут на максималках против всех

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4327

      ААМ 28 минут назад

      Молодцы, оренбуржцы. Но проигрывать надо достойно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66040

      portero 1 час назад

      Молодцы с победой !!!
      Рад что команда не посыпалась....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1979

      Bozigit 1 час назад

      Неожиданно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1058

      ВасяК 1 час назад

      Это совпадение!!!

      1
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      Рейтинг: +19835

      derrik2000 1 час назад

      Посмотрел...
      "Мастера кожаного мяча" из Нижнего - не хухры-мухры, а ПАРИ, понимаешь...)) - думали, что на одной ноге обыграют команду, в пошлом туре пропустившую 8 мячей и не забившую ни одного.
      Где собранность, где самоотдача???
      Ничего этого у игрочишек Нижнего и близко не было.
      Решили "академически" обыграть Оренбург. Академики, ёпрст! )))
      За что и поплатились.
      Жаль только одного Галактионова.

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      Рейтинг: +17

      Эном айс 1 час назад

      Соскучились по голевым.
      Ну, и кто теперь мажоритарий в Газпроме?)
      Не слышно визга. Ну, так ненадолго?

      1
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      Рейтинг: +123

      Ill Ich 1 час назад

      Два паса-конфетки от Веры привели к голам. Всё верно, 0:8 не приговор, жизнь продолжается.

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