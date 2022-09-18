РПЛ. «Оренбург» обыграл «Пари НН» на выезде после 0:8 с «Зенитом»

«Пари НН» уступил «Оренбургу» в матче 10-го тура РПЛ.
Прервалась шестиматчевая серия команды Михаила Галактионова без поражений.
В 9-м туре РПЛ «Оренбург» проиграл «Зениту» со счетом 0:8.
Россия. РПЛ. 10-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Аюпов, 30; 0:2 – Эктов, 73.
«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Агапов, Масоэро (Корнюшин, 86), Юлдошев (Кротов, 57), Калинский (Милсон, 21), Шарипов (Шильцов, 77), Рыбчинский, Сулейманов.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулeв, Гойкович, Стаматов (Полуяхтов, 80), Эктов (Печенин, 86), Аюпов, Марин, Вера, Флорентин (Башич, 81), Сычевой.
Предупреждения: Кротов, 79 – Хотулев, 23; Сиваков, 36; Аюпов, 49.
Источник: Бомбардир.ру