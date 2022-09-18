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  • РПЛ. «Оренбург» обыграл «Пари НН» на выезде после 0:8 с «Зенитом»

РПЛ. «Оренбург» обыграл «Пари НН» на выезде после 0:8 с «Зенитом»

18 сентября 2022, 15:55
10

«Пари НН» уступил «Оренбургу» в матче 10-го тура РПЛ.

Прервалась шестиматчевая серия команды Михаила Галактионова без поражений.

В 9-м туре РПЛ «Оренбург» проиграл «Зениту» со счетом 0:8.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Оренбург – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Аюпов, 30; 0:2 – Эктов, 73.

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Агапов, Масоэро (Корнюшин, 86), Юлдошев (Кротов, 57), Калинский (Милсон, 21), Шарипов (Шильцов, 77), Рыбчинский, Сулейманов.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулeв, Гойкович, Стаматов (Полуяхтов, 80), Эктов (Печенин, 86), Аюпов, Марин, Вера, Флорентин (Башич, 81), Сычевой.

Предупреждения: Кротов, 79 – Хотулев, 23; Сиваков, 36; Аюпов, 49.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Оренбург
Комментарии (10)
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Ill Ich
1663505932
Два паса-конфетки от Веры привели к голам. Всё верно, 0:8 не приговор, жизнь продолжается.
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Эном айс
1663506147
Соскучились по голевым. Ну, и кто теперь мажоритарий в Газпроме?) Не слышно визга. Ну, так ненадолго?
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derrik2000
1663506180
Посмотрел... "Мастера кожаного мяча" из Нижнего - не хухры-мухры, а ПАРИ, понимаешь...)) - думали, что на одной ноге обыграют команду, в пошлом туре пропустившую 8 мячей и не забившую ни одного. Где собранность, где самоотдача??? Ничего этого у игрочишек Нижнего и близко не было. Решили "академически" обыграть Оренбург. Академики, ёпрст! ))) За что и поплатились. Жаль только одного Галактионова.
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ВасяК
1663506279
Это совпадение!!!
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Bozigit
1663506375
Неожиданно
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portero
1663506716
Молодцы с победой !!! Рад что команда не посыпалась....
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ААМ
1663509853
Молодцы, оренбуржцы. Но проигрывать надо достойно!
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PNZ1985
1663510645
Газовику Можно выдохнуть после износа , теперь будут на максималках против всех
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Вомбат
1663513128
Неделю назад в игре с Зенитом оренбуржцы как следует отдохнули, да и в кубке не надрывались, потому и дернули менее свежий Нижний. А по уровню футбола команды примерно равны.
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lymnsemo
1663518752
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