Голенков проиграл килограмм красной икры тренеру «Ростова» Осинову

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о споре с тренером команды Михаилом Осиновым.
«Периодически заезжаю на Центральный рынок. Здесь все донские вкусы и ароматы. Обычно беру свежие ягоды.
А на днях мне пришлось зайти в рыбный отдел, чтобы купить целый килограмм красной икры для нашего тренера Михаила Осинова.
Мы поспорили на килограмм икры, кто из нас лучше играет в большой теннис, и выяснилось, что он, – 2:1 по сетам», – заявил Голенков.
- 23-летний форвард перешел в «Ростов» прошлой зимой.
- С тех пор он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 21 матче.
Источник: «Спорт-Экспресс»