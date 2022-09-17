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    Голенков проиграл килограмм красной икры тренеру «Ростова» Осинову

    Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о споре с тренером команды Михаилом Осиновым.

    «Периодически заезжаю на Центральный рынок. Здесь все донские вкусы и ароматы. Обычно беру свежие ягоды.

    А на днях мне пришлось зайти в рыбный отдел, чтобы купить целый килограмм красной икры для нашего тренера Михаила Осинова.

    Мы поспорили на килограмм икры, кто из нас лучше играет в большой теннис, и выяснилось, что он, – 2:1 по сетам», – заявил Голенков.

    • 23-летний форвард перешел в «Ростов» прошлой зимой.
    • С тех пор он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 21 матче.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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