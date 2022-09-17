Голенков проиграл килограмм красной икры тренеру «Ростова» Осинову

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о споре с тренером команды Михаилом Осиновым.

«Периодически заезжаю на Центральный рынок. Здесь все донские вкусы и ароматы. Обычно беру свежие ягоды.

А на днях мне пришлось зайти в рыбный отдел, чтобы купить целый килограмм красной икры для нашего тренера Михаила Осинова.

Мы поспорили на килограмм икры, кто из нас лучше играет в большой теннис, и выяснилось, что он, – 2:1 по сетам», – заявил Голенков.