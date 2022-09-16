Тренер молодежной сборной Грузии: «В РПЛ не должны играть грузинские футболисты»

Главный тренер молодежной сборной Грузии Рамаз Сванадзе высказался против выступлений игроков из своей страны за российские клубы.

«Хочу затронуть тему Луки Гагнидзе. Следует отметить, что это наша твердая позиция – моя и федерации в целом. Не только Лука, но и любой футболист сборной Грузии не должен играть в чемпионате России, исходя из сегодняшней реальности.

Лука один из самых перспективных футболистов, который в будущем должен быть полезен не только сборной Грузии, но и грузинскому футболу в целом. Он знает о нашем мнении, а мы выслушали его позицию», – заявил Сванадзе.