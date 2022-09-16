Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Василенко упрекнул «Спартак» в шаблонности

    Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко охарактеризовал игровой стиль «Спартака».

    «Спартак» играет в очень понятный футбол, мне кажется, им нужно будет добавлять в вариативности. Они действуют по шаблону во всех фазах игры, но это сложные и интересные шаблоны.

    Не сказал бы, что во втором тайме «Спартак» нас полностью переиграл. Да, они понимали, что им нужно забивать – думаю, в том числе поэтому и перевели Руслана Литвинова в опорную зону. Так «Спартак» мог оставлять трех игроков сзади, к тому же Литвинов может начинать атаки качественной передачей. Мы дважды плохо перестроились и пропустили голы после ударов с радиуса штрафной», – сказал Василенко.

    • В августе «Факел» при Василенко проиграл «Спартаку» (1:4).
    • Василенко уволили на прошлой неделе.
    • Тренер вывел «Факел» в высший дивизион впервые за 21 год.

    Новости по теме
    Симонян: «Кокорин пригодился бы сейчас «Спартаку» 6
    Рассказов: «Фанаты видели настрой «Спартака» против «Факела» 2
    Мележиков выразил уважение Абаскалю за состав «Спартака» в игре с «Факелом» 2
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +263

      rac531 11 минут назад

      Из достоверных источников стало известно, что Василенко будет тренировать дубль юных корреспонденток русского издания PLAYSTAR

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15539

      NewLife 43 минуты назад

      Предлагаю желтой прессе скинуться и учредить "Институт изучения игры Спартака", отбоя не будет от академиков, профессоров и доцентов, исследующих наш клуб пока на просторах Бомбардира.)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +654

      dim29 > NewLife 19 минут назад

      Как в той Притче-,На словах я Лев простой,-а на деле Х.й простой!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11