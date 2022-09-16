Василенко упрекнул «Спартак» в шаблонности

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко охарактеризовал игровой стиль «Спартака».

«Спартак» играет в очень понятный футбол, мне кажется, им нужно будет добавлять в вариативности. Они действуют по шаблону во всех фазах игры, но это сложные и интересные шаблоны.

Не сказал бы, что во втором тайме «Спартак» нас полностью переиграл. Да, они понимали, что им нужно забивать – думаю, в том числе поэтому и перевели Руслана Литвинова в опорную зону. Так «Спартак» мог оставлять трех игроков сзади, к тому же Литвинов может начинать атаки качественной передачей. Мы дважды плохо перестроились и пропустили голы после ударов с радиуса штрафной», – сказал Василенко.