Брат Федуна рассказал, при каком условии останется в «Спартаке»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун, брат экс-владельца клуба Леонида Федуна, высказался о своем будущем в клубе.
– Как только будет какая-то информация о новом совете директоров, мне сообщат.
– Точно ли вы останетесь в совете директоров?
– С чего это? Я пока не знаю.
– От чего это зависит?
– Это зависит от нового руководителя.
- Леонид Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
- При нем клуб взял все российские трофеи.
- Сейчас «Спартак» полностью под управлением «Лукойла».
Источник: «Спорт-Экспресс»