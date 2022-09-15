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    Брат Федуна рассказал, при каком условии останется в «Спартаке»

    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун, брат экс-владельца клуба Леонида Федуна, высказался о своем будущем в клубе.

    – Как только будет какая-то информация о новом совете директоров, мне сообщат.

    – Точно ли вы останетесь в совете директоров?

    – С чего это? Я пока не знаю.

    – От чего это зависит?

    – Это зависит от нового руководителя.

    • Леонид Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
    • При нем клуб взял все российские трофеи.
    • Сейчас «Спартак» полностью под управлением «Лукойла».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32761

      oyabun 1 час назад

      Пожалуйста, не надо оставаться. Мы переживем. ))

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