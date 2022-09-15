Брат Федуна рассказал, при каком условии останется в «Спартаке»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун, брат экс-владельца клуба Леонида Федуна, высказался о своем будущем в клубе.

– Как только будет какая-то информация о новом совете директоров, мне сообщат.

– Точно ли вы останетесь в совете директоров?

– С чего это? Я пока не знаю.

– От чего это зависит?

– Это зависит от нового руководителя.