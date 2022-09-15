«Никакого интереса». Мостовой отреагировал на итоговой состав сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на появление итогового состава национальной команды на осенние матчи.

«Вообще не посмотрел на список. Я не увижу там ничего нового. То, что там новые фамилии, у меня не вызывает никаких эмоций, потому что игра с Киргизией ответа ни на что нам не даст. Все понимают, что выбирать соперника нам не приходится.

Вызывай или не вызывай — никакого интереса нет. Когда ты нигде не играешь, нужно вызывать кого угодно. Это нормально для молодых ребят: они хотя бы поставят галочку, что были в сборной. Все ответы мы давно получили, что нас везде забанили», — сказал Мостовой.