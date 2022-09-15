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    «Никакого интереса». Мостовой отреагировал на итоговой состав сборной России

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на появление итогового состава национальной команды на осенние матчи.

    «Вообще не посмотрел на список. Я не увижу там ничего нового. То, что там новые фамилии, у меня не вызывает никаких эмоций, потому что игра с Киргизией ответа ни на что нам не даст. Все понимают, что выбирать соперника нам не приходится.

    Вызывай или не вызывай — никакого интереса нет. Когда ты нигде не играешь, нужно вызывать кого угодно. Это нормально для молодых ребят: они хотя бы поставят галочку, что были в сборной. Все ответы мы давно получили, что нас везде забанили», — сказал Мостовой.

    • 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
    • Сборная отстранена от участия в международных турнирах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4781

      Enter2006 16 минут назад

      К тебе тоже никакого интереса.

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