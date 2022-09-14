Губерниев: «Ведущая Серегина обещала раздеться, если «Локо» разгромит «Зенит»? Лучше бы она здорово готовилась к эфиру»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил обещание своей коллеги по «Матч ТВ» Олеси Серегиной раздеться, если «Локомотив» весной разгромит в РПЛ «Зенит».

«Я на месте Олеси пообещал бы здорово подготовиться к эфиру, а не прийти на футбол в нижнем белье. Олеся девушка хорошая, конечно, но подобные вещи – лишнее. На футбол вообще-то и дети ходят. Если сейчас все начнут раздеваться из-за побед футбольных команд, то что это будет? Поэтому, Олеся, приходи на футбол в одежде и начинай блистательно готовиться к эфирам.

От девушек, которые работают на ТВ, помимо яркой внешности, хочется видеть блистательную профессиональную составляющую. Пределов совершенству нет. Дерзайте», – сказал Губерниев.