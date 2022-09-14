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    Губерниев: «Ведущая Серегина обещала раздеться, если «Локо» разгромит «Зенит»? Лучше бы она здорово готовилась к эфиру»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил обещание своей коллеги по «Матч ТВ» Олеси Серегиной раздеться, если «Локомотив» весной разгромит в РПЛ «Зенит».

    «Я на месте Олеси пообещал бы здорово подготовиться к эфиру, а не прийти на футбол в нижнем белье. Олеся девушка хорошая, конечно, но подобные вещи – лишнее. На футбол вообще-то и дети ходят. Если сейчас все начнут раздеваться из-за побед футбольных команд, то что это будет? Поэтому, Олеся, приходи на футбол в одежде и начинай блистательно готовиться к эфирам.

    От девушек, которые работают на ТВ, помимо яркой внешности, хочется видеть блистательную профессиональную составляющую. Пределов совершенству нет. Дерзайте», – сказал Губерниев.

    • «Локомотив» примет «Зенит» в 22-м туре РПЛ.
    • Матч ориентировочно состоится 8 апреля.
    • В прошлой игре петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +19

      Спокойно...Я Дубровский 17 минут назад

      Губерниев не сильно от нее отличается.

      0
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      ...
      Рейтинг: +16794

      ilichkadr > Спокойно...Я Дубровский 10 минут назад

      Одного забанили пожизненно. Теперь сколько проживешь с буквой "Й"!?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +159

      Таврида > ilichkadr 3 минуты назад

      Чой-то одного? У Михалыча аккаунтов немеряно было, но оно же непотопляемое...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +253

      rac531 32 минуты назад

      Так дикторш только и берут для того, чтобы они раздевались и раздвигали ноги)
      У дикторш же более серьезная задачи)
      Кроме того, чтоюы удовлетворять похоть руководства, они обязаны просматривать жопы футболистов и докладывать об этом.
      Наибольших успехов добился ГОВНЕВИЧ, показав себя тонким ценителеим футбольных задниц)

      0
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      Рейтинг: +16794

      ilichkadr 45 минут назад

      Когда нет ума, вход пускают сиськи.

      2
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      ...
      Рейтинг: +500

      Fialet > ilichkadr 33 минуты назад

      Бабы в основном так карьеру и делают. Особенно генеральши с силиконом.

      3
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      Рейтинг: +4744

      Enter2006 > Fialet 20 минут назад

      Да, есть такие, одновременно корреспондентки, модели с выходом на подиум, и штатный сотрудник силовых структур. А потом кааак попёрло! И генеральша!

      0
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      Рейтинг: +16794

      ilichkadr > Fialet 12 минут назад

      С бабами всё понятно, больше не чем зарабатывать на жизнь, но где мужики? Разводят на мякине как здрасте. Выходит бабы умнее!?

      0
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      Рейтинг: +4744

      Enter2006 1 час назад

      У Губерниева его идею отняли, а он уже небось и стринги купил, вот и бесится. ))

      3
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      Рейтинг: +159

      Таврида 1 час назад

      Главное чтобы Уткин не разделся, половина страны ляжет с инфарктом от такой жести.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Красногорск_Фан > Таврида 1 час назад

      Может его в Европу послать раздеться...

      2
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      Рейтинг: +4744

      Enter2006 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Я думаю ему только в Азию. Куда нибудь в Японию где сумо. ) Даже европейцев жалко. Ну или если в Европу то в какой нить ЛГБТ клуб, чтобы оттуда больше не вышли. )

      2
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      Рейтинг: +4524

      neveldomha 2 часа назад

      Локо куда более интересен вариант с Губерниевым

      0
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      Рейтинг: +5450

      Красногорск_Фан > neveldomha 1 час назад

      А Зениту с певцом Шурой )))

      1
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      Рейтинг: +65984

      portero 2 часа назад

      Мечтает стать порнозвездой?
      Дешёвых девок берут на матч тв....

      2
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      Рейтинг: +13648

      Dominator777 2 часа назад

      Хм, а что у нее есть на что посмотреть, или так себе?

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      Рейтинг: +500

      Fialet > Dominator777 35 минут назад

      Силикон если только.

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      Рейтинг: +1391

      aubergine 2 часа назад

      Губерниев, вместо бла-бла-бла возьми и уделай её - разденься сам во время эфира :) Хоть народ повеселишь)

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      Рейтинг: +587

      SLADE2019 2 часа назад

      Когда такие людишки, как Губерниев начинают на такие темы рассуждать, только плеваться и охота. Девушка возможно и погорячилась, увлеклась, но не надо ей нотации читать. В конце концов, этого хама никто в звезды комментаторского искусства не выдвигал.

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