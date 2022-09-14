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  • Губерниев: «Ведущая Серегина обещала раздеться, если «Локо» разгромит «Зенит»? Лучше бы она здорово готовилась к эфиру»

Губерниев: «Ведущая Серегина обещала раздеться, если «Локо» разгромит «Зенит»? Лучше бы она здорово готовилась к эфиру»

14 сентября 2022, 08:10
36

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил обещание своей коллеги по «Матч ТВ» Олеси Серегиной раздеться, если «Локомотив» весной разгромит в РПЛ «Зенит».

«Я на месте Олеси пообещал бы здорово подготовиться к эфиру, а не прийти на футбол в нижнем белье. Олеся девушка хорошая, конечно, но подобные вещи – лишнее. На футбол вообще-то и дети ходят. Если сейчас все начнут раздеваться из-за побед футбольных команд, то что это будет? Поэтому, Олеся, приходи на футбол в одежде и начинай блистательно готовиться к эфирам.

От девушек, которые работают на ТВ, помимо яркой внешности, хочется видеть блистательную профессиональную составляющую. Пределов совершенству нет. Дерзайте», – сказал Губерниев.

  • «Локомотив» примет «Зенит» в 22-м туре РПЛ.
  • Матч ориентировочно состоится 8 апреля.
  • В прошлой игре петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Губерниев Дмитрий
Комментарии (36)
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SLADE2019
1663132899
Когда такие людишки, как Губерниев начинают на такие темы рассуждать, только плеваться и охота. Девушка возможно и погорячилась, увлеклась, но не надо ей нотации читать. В конце концов, этого хама никто в звезды комментаторского искусства не выдвигал.
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aubergine
1663133689
Губерниев, вместо бла-бла-бла возьми и уделай её - разденься сам во время эфира :) Хоть народ повеселишь)
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portero
1663134671
Мечтает стать порнозвездой? Дешёвых девок берут на матч тв....
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Таврида
1663136940
Главное чтобы Уткин не разделся, половина страны ляжет с инфарктом от такой жести.
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Enter2006
1663137213
У Губерниева его идею отняли, а он уже небось и стринги купил, вот и бесится. ))
Ответить
ilichkadr
1663140752
Когда нет ума, вход пускают сиськи.
Ответить
Ганнибал Лектор
1663144351
У Локомотива были бы шансы на успех, если бы она предложила не раздеться, а отдаться зенитовской основе)
Ответить
Марк Аврелий!
1663144813
Губерниев пусть на себя посмотрит! Задает вопрос собеседнику и тут же сам начинает на него отвечать. И еще заставляет собеседник кивать головой
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edw7777
1663156471
Эта девочка точно страдает эксгибиционизмом. Интересно, этих горе-комментаторов кто-то тестирует на предмет внешнего вида?!
Ответить
rattyboy
1663169223
И чё мы там не видели? Силикона ?
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