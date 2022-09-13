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    Левандовски впервые сыграл против «Баварии»: много обнимался с бывшими партнерами, но не забил

    Групповой этап Лиги чемпионов приготовил драму: Роберт Левандовски, совсем недавно перешедший из «Баварии» в «Барсу», сразу же встречается с бывшим клубом. Об этом мы писали еще здесь:

    «Пожалуйста, только не матч с «Баварией». Левандовски не хотел играть с бывшим клубом, но все равно сыграет

    Перед встречей с Левандовски бывшие одноклубники по «Баварии» шутили:

    • Томас Мюллер: «Левандовски – отличный игрок, прекрасный человек. Я надеюсь, что в этой встрече мы сможем показать ему, что его уход был ошибкой»;
    • Тоже Мюллер: «Последние 10 дней Мане в шутку просит меня быть осторожным и случайно не отдать пас Левандовски. Мы должны показать свою игру и не зацикливаться на Леви»;
    • Мануэль Нойер: «Давайте не думать о Левандовски. Он же не в «Баварии», правильно? У «Барселоны» есть еще 10 игроков, о которых стоит беспокоиться».

    Перед матчем во время объявления состава фанаты «Баварии» аплодировали Левандовски.

    Сам игрок устроил любовь в подтрибунке – тепло поприветствовал каждого из бывшей команды:

    Левандовски неплохо играл в первом тайме – было видно его желание забить бывшей команде:

    • Дважды потащил Мануэль Нойер;
    • Один раз Левандовски получил убойный момент, но пробил чуть выше;
    • Дважды защитники «Баварии» накрывали его.

    Во втором тайме Левандовски был менее заметным – все из-за силы «Баварии», которая забила дважды. А Левандовски так и ушел без гола в первом очном матче против бывшей команды.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: скриншоты с официального сайта «Матч ТВ», www.imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    13.09.2022 23:52
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