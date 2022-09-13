Левандовски впервые сыграл против «Баварии»: много обнимался с бывшими партнерами, но не забил

Групповой этап Лиги чемпионов приготовил драму: Роберт Левандовски, совсем недавно перешедший из «Баварии» в «Барсу», сразу же встречается с бывшим клубом. Об этом мы писали еще здесь:

«Пожалуйста, только не матч с «Баварией». Левандовски не хотел играть с бывшим клубом, но все равно сыграет

Перед встречей с Левандовски бывшие одноклубники по «Баварии» шутили:

Томас Мюллер: «Левандовски – отличный игрок, прекрасный человек. Я надеюсь, что в этой встрече мы сможем показать ему, что его уход был ошибкой»;

Тоже Мюллер: «Последние 10 дней Мане в шутку просит меня быть осторожным и случайно не отдать пас Левандовски. Мы должны показать свою игру и не зацикливаться на Леви»;

Мануэль Нойер: «Давайте не думать о Левандовски. Он же не в «Баварии», правильно? У «Барселоны» есть еще 10 игроков, о которых стоит беспокоиться».

Перед матчем во время объявления состава фанаты «Баварии» аплодировали Левандовски.

Сам игрок устроил любовь в подтрибунке – тепло поприветствовал каждого из бывшей команды:

Левандовски неплохо играл в первом тайме – было видно его желание забить бывшей команде:

Дважды потащил Мануэль Нойер;

Один раз Левандовски получил убойный момент, но пробил чуть выше;

Дважды защитники «Баварии» накрывали его.

Во втором тайме Левандовски был менее заметным – все из-за силы «Баварии», которая забила дважды. А Левандовски так и ушел без гола в первом очном матче против бывшей команды.

Текст: Илья Егоров

Фото: скриншоты с официального сайта «Матч ТВ», www.imago-images.de/Global Look Press