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    Пономарев – о Дзюбе: «Телега несмазанная. Пусть в Турции заканчивает»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.

    «Я говорил, что в нашем чемпионате ему делать нечего. Поехал в Турцию, в не очень сильный чемпионат, а в нашем ему вообще делать нечего. Надо двигаться, работать, но ему уже сколько лет. Он раньше то не блистал. Это он удачно вписался в ЧМ-2018.

    А потом как он играл? Телега несмазанная. Пусть в Турции и заканчивает, а потом занимается каким-то другим делом. Наверняка в Турции с ним по итогу расторгнут контракт, выплатят ему деньги и он приедет в Россию.

    Не знаю, чем он будет тут заниматься, может, откроет свою футбольную школу. Ради бога! Но заканчивать ему давно пора, еще в том году», – сказал Пономарев.

    • Дзюба забил 1 гол в 3 играх за «Демирспор».
    • В последнем матче он остался в запасе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4353

      Snek 32 минуты назад

      Бомбардир, скоро мнение мамки админа будет публиковать, чтобы разбивать рекламу хоть чем-то на своём убогом сайте.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2923

      Валерий2705 1 час назад

      ....ц кто это? И когда и где блистал он?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15403

      Fusballer > Валерий2705 45 минут назад

      Дзюба - лучший игрок в истории. Легенда Зенита. Герой чемпионата мира 2018 года в России. Стыдно не знать.

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