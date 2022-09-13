Пономарев – о Дзюбе: «Телега несмазанная. Пусть в Турции заканчивает»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.

«Я говорил, что в нашем чемпионате ему делать нечего. Поехал в Турцию, в не очень сильный чемпионат, а в нашем ему вообще делать нечего. Надо двигаться, работать, но ему уже сколько лет. Он раньше то не блистал. Это он удачно вписался в ЧМ-2018.

А потом как он играл? Телега несмазанная. Пусть в Турции и заканчивает, а потом занимается каким-то другим делом. Наверняка в Турции с ним по итогу расторгнут контракт, выплатят ему деньги и он приедет в Россию.

Не знаю, чем он будет тут заниматься, может, откроет свою футбольную школу. Ради бога! Но заканчивать ему давно пора, еще в том году», – сказал Пономарев.