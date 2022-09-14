Где смотреть «Манчестер Сити» – «Боруссия», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 14 сентября

«Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» сыграют во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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- Игра состоится в среду, 14 сентября.
- Встреча пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Боруссия
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Ставки на матч Манчестер Сити – Боруссия
- Победа Манчестер Сити – 1.21
- Ничья – 7.60
- Победа Боруссии – 13.00
Источник: «Бомбардир»