Терюшков выступил против матча Россия – Босния и Герцеговина

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о поиске соперников для сборной России в условиях санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

На 19 ноября запланирован матч между россиянами и Боснией и Герцеговиной.

УЕФА одобрил проведение этой товарищеской встречи.

Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

«Для меня вообще было странным решением договариваться с Боснией и Герцеговиной. У нас есть Сербия, которая соблюдает некий нейтралитет.

Мы понимаем, что все федерации футбола, входящие в структуру УЕФА, занимаются русофобией. На месте наших чиновников я обратил бы свой взгляд на Восток.

Идти в Европу, договариваться, платить деньги за товарищеский матч – это не совсем корректно в данной ситуации», – считает Терюшков.