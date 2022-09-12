Терюшков выступил против матча Россия – Босния и Герцеговина

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о поиске соперников для сборной России в условиях санкций со стороны ФИФА и УЕФА.
- На 19 ноября запланирован матч между россиянами и Боснией и Герцеговиной.
- УЕФА одобрил проведение этой товарищеской встречи.
- Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.
«Для меня вообще было странным решением договариваться с Боснией и Герцеговиной. У нас есть Сербия, которая соблюдает некий нейтралитет.
Мы понимаем, что все федерации футбола, входящие в структуру УЕФА, занимаются русофобией. На месте наших чиновников я обратил бы свой взгляд на Восток.
Идти в Европу, договариваться, платить деньги за товарищеский матч – это не совсем корректно в данной ситуации», – считает Терюшков.
Источник: «Спорт-Экспресс»