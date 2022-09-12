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    Терюшков выступил против матча Россия – Босния и Герцеговина

    Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о поиске соперников для сборной России в условиях санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

    • На 19 ноября запланирован матч между россиянами и Боснией и Герцеговиной.
    • УЕФА одобрил проведение этой товарищеской встречи.
    • Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

    «Для меня вообще было странным решением договариваться с Боснией и Герцеговиной. У нас есть Сербия, которая соблюдает некий нейтралитет.

    Мы понимаем, что все федерации футбола, входящие в структуру УЕФА, занимаются русофобией. На месте наших чиновников я обратил бы свой взгляд на Восток.

    Идти в Европу, договариваться, платить деньги за товарищеский матч – это не совсем корректно в данной ситуации», – считает Терюшков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2022 21:50
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