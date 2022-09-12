Пять футболистов «Зенита» – в сборной 9-го тура РПЛ по версии WhoScored. Игроков «Ростова» нет

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 9-го тура чемпионата России.
В нее вошли пять футболистов «Зенита», по два игрока «Урала» и «Пари НН», а также по игроку из «Химок» и «Факела».
Примечательно, что в символическую сборную не попали футболисты «Ростова», которые обыграли «Спартак» со счетом 4:2.
Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Евгений Морозов («Факел»), Кирилл Гоцук («Пари Нижний Новгород»), Мингиян Бивеев («Урал»);
Полузащитники: Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Малком (все – «Зенит»);
Нападающие: Тимур Сулейманов («Пари Нижний Новгород»), Эрик Бикфалви («Урал»).
Источник: WhoScored