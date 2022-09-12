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    Пять футболистов «Зенита» – в сборной 9-го тура РПЛ по версии WhoScored. Игроков «Ростова» нет

    Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 9-го тура чемпионата России.

    В нее вошли пять футболистов «Зенита», по два игрока «Урала» и «Пари НН», а также по игроку из «Химок» и «Факела».

    Примечательно, что в символическую сборную не попали футболисты «Ростова», которые обыграли «Спартак» со счетом 4:2.

    Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

    Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Евгений Морозов («Факел»), Кирилл Гоцук («Пари Нижний Новгород»), Мингиян Бивеев («Урал»);

    Полузащитники: Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Малком (все – «Зенит»);

    Нападающие: Тимур Сулейманов («Пари Нижний Новгород»), Эрик Бикфалви («Урал»).

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    Источник: WhoScored

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +187

      НикКин 1 час назад

      Даже и здесь жопу **** лижут

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      Рейтинг: +4256

      ААМ > НикКин 38 минут назад

      Твою что ли?

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      Рейтинг: +187

      НикКин > ААМ 18 минут назад

      Мне то за чем

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      Рейтинг: +9753

      R_a_i_n 2 часа назад

      Как это нету игроков Ростова? А Рыбус, а Умяров, а Денисов? Тот же Джикия.Все они отлично вчера играли за Ростов.

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