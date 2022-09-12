«Здесь нет поля». Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «Велесом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после выигранного матча девятого тура Первой лиги против «Велеса».

Казанцы на выезде победили со счетом 2:1.

Набрав 3 очка, команда поднялась на 3-е место в таблице.

– Рады, что смогли дожать и выиграть в концовке. Считаю, что абсолютно заслуженно, потому что и больше атаковали, и больше имели моментов.

Несмотря на то, что к такому полю нужно приспосабливаться, тем не менее, провели очень качественный особенно второй тайм.

– Пересматривали ли эпизод из первого тайма, когда Зотов после контакта с вратарeм упал в чужой штрафной, был ли пенальти? Удовлетворены ли в целом судейством?

– Я не хочу комментировать. На мой взгляд, как минимум несколько эпизодов в штрафной площади соперника нуждаются в дополнительном анализе.

– Как вам состояние поля?

– Здесь нет поля, здесь крошка.