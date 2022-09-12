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    «Здесь нет поля». Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «Велесом»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после выигранного матча девятого тура Первой лиги против «Велеса».

    • Казанцы на выезде победили со счетом 2:1.
    • Набрав 3 очка, команда поднялась на 3-е место в таблице.

    – Рады, что смогли дожать и выиграть в концовке. Считаю, что абсолютно заслуженно, потому что и больше атаковали, и больше имели моментов.

    Несмотря на то, что к такому полю нужно приспосабливаться, тем не менее, провели очень качественный особенно второй тайм.

    – Пересматривали ли эпизод из первого тайма, когда Зотов после контакта с вратарeм упал в чужой штрафной, был ли пенальти? Удовлетворены ли в целом судейством?

    – Я не хочу комментировать. На мой взгляд, как минимум несколько эпизодов в штрафной площади соперника нуждаются в дополнительном анализе.

    – Как вам состояние поля?

    – Здесь нет поля, здесь крошка.

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    Источник: сайт «Рубина»

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