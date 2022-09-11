Карпин: «Спартак» стал сильнее. Сейчас он мне очень нравится»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поговорил о сопернике по матчу девятого тура РПЛ против «Спартака».

— Весной вы обыграли «Спартак» в Ростове — вы стали сильнее, соперник стал сильнее?

— По нам, возможно, скажу после матча. А «Спартак», на мой взгляд, стал сильнее. Мне очень нравится, как играет команда. По игре с «Динамо» могли как минимум рассчитывать на ничью, и с «Зенитом» выглядели достойно.

— С чем связываете то, что команда прибавила?

— Все игроки выглядят лучше, чем в прошлом году. Это поднимает и уровень всей команды. Матчи играют по-разному — в прессинг, от обороны, на быстрых атаках, есть разнообразие. Сто процентов — это работа нового главного тренера.

— В какой момент матчи против «Спартака» перестали для вас быть принципиальными?

— После второго матча. Первый — да, еще было, второй — наверное. А потом уже все, думаешь про свою команду, про ее задачи, а не про «Спартак».