Карпин: «Спартак» стал сильнее. Сейчас он мне очень нравится»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поговорил о сопернике по матчу девятого тура РПЛ против «Спартака».
– Весной вы обыграли «Спартак» в Ростове – вы стали сильнее, соперник стал сильнее?
– По нам, возможно, скажу после матча. А «Спартак», на мой взгляд, стал сильнее. Мне очень нравится, как играет команда. По игре с «Динамо» могли как минимум рассчитывать на ничью, и с «Зенитом» выглядели достойно.
– С чем связываете то, что команда прибавила?
– Все игроки выглядят лучше, чем в прошлом году. Это поднимает и уровень всей команды. Матчи играют по-разному – в прессинг, от обороны, на быстрых атаках, есть разнообразие. Сто процентов – это работа нового главного тренера.
– В какой момент матчи против «Спартака» перестали для вас быть принципиальными?
– После второго матча. Первый – да, еще было, второй – наверное. А потом уже все, думаешь про свою команду, про ее задачи, а не про «Спартак».
- Карпин со «Спартаком» дважды брал серебро РПЛ.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Ростов» – «Спартак», который начнется в 19:45 по Москве.
- У команд по 16 очков после 8 туров.