Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Хочу послушать тех, кто говорил, что Абаскаль что-то построил»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался по двум поражениям команды подряд. В девятом туре РПЛ москвичи уступили «Ростову» (2:4).

    «У «Ростова» было преимущество перед игрой за счeт своего поля и мотивации. Я ожидал, что будет ничья или кто-то выиграет в один мяч. Но, как оказалось, «Спартак» начинает сдавать, проблемы вылезают наружу. С «Зенитом» должны быть рады, что не пропустили пять голов. Сегодня этим воспользовался «Ростов». Проблем много в команде. Сегодня все сыграли ниже своего уровня. Такое чувство, что не отошли от «Зенита», где их возили.

    Давайте не забывать ещe, что у команды много травмированных игроков. Я смотрел на скамейку запасных, выпустить некого было, непонятные фамилии. По составу кому они уступают? Только «Зениту» и ЦСКА. «Спартак» должен был быть в тройке, но теперь у меня сомнения. Если сейчас вылетит Квинси Промес, а он не железный и такое может быть, что тогда будем делать и с кем играть?

    Я сейчас хочу послушать тех, кто говорил, что Гильермо Абаскаль что-то построил. На самом деле, пришeл в готовую команду и получает удовольствие. Получится –так получится, если нет, скажет: «Извините», – прокомментировал Мостовой.

    • В предыдущем матче «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2).
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Следующий соперник «Спартака» – «Факел» (15 сентября, Кубок России).

    Слабость «Спартака» в этом сезоне – матчи против топовых клубов: в каждом была какая-то сложность

    Новости по теме
    «Все только впереди». Джикия – о двух поражениях «Спартака» подряд 3
    «Ростов» при Карпине выиграл у «Спартака» 67% матчей
    Карпин отреагировал на победу над «Спартаком» 1
    Источник: телеграм-канал Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17426

      житель СПб 30 минут назад

      Я бы тоже хотел послушать. Развернуто...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11