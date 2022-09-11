Мостовой: «Хочу послушать тех, кто говорил, что Абаскаль что-то построил»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался по двум поражениям команды подряд. В девятом туре РПЛ москвичи уступили «Ростову» (2:4).

«У «Ростова» было преимущество перед игрой за счeт своего поля и мотивации. Я ожидал, что будет ничья или кто-то выиграет в один мяч. Но, как оказалось, «Спартак» начинает сдавать, проблемы вылезают наружу. С «Зенитом» должны быть рады, что не пропустили пять голов. Сегодня этим воспользовался «Ростов». Проблем много в команде. Сегодня все сыграли ниже своего уровня. Такое чувство, что не отошли от «Зенита», где их возили.

Давайте не забывать ещe, что у команды много травмированных игроков. Я смотрел на скамейку запасных, выпустить некого было, непонятные фамилии. По составу кому они уступают? Только «Зениту» и ЦСКА. «Спартак» должен был быть в тройке, но теперь у меня сомнения. Если сейчас вылетит Квинси Промес, а он не железный и такое может быть, что тогда будем делать и с кем играть?

Я сейчас хочу послушать тех, кто говорил, что Гильермо Абаскаль что-то построил. На самом деле, пришeл в готовую команду и получает удовольствие. Получится –так получится, если нет, скажет: «Извините», – прокомментировал Мостовой.

В предыдущем матче «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2).

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

Следующий соперник «Спартака» – «Факел» (15 сентября, Кубок России).

Слабость «Спартака» в этом сезоне – матчи против топовых клубов: в каждом была какая-то сложность