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  • Мостовой: «Хочу послушать тех, кто говорил, что Абаскаль что-то построил»

Мостовой: «Хочу послушать тех, кто говорил, что Абаскаль что-то построил»

11 сентября 2022, 23:11
12

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался по двум поражениям команды подряд. В девятом туре РПЛ москвичи уступили «Ростову» (2:4).

«У «Ростова» было преимущество перед игрой за счeт своего поля и мотивации. Я ожидал, что будет ничья или кто-то выиграет в один мяч. Но, как оказалось, «Спартак» начинает сдавать, проблемы вылезают наружу. С «Зенитом» должны быть рады, что не пропустили пять голов. Сегодня этим воспользовался «Ростов». Проблем много в команде. Сегодня все сыграли ниже своего уровня. Такое чувство, что не отошли от «Зенита», где их возили.

Давайте не забывать ещe, что у команды много травмированных игроков. Я смотрел на скамейку запасных, выпустить некого было, непонятные фамилии. По составу кому они уступают? Только «Зениту» и ЦСКА. «Спартак» должен был быть в тройке, но теперь у меня сомнения. Если сейчас вылетит Квинси Промес, а он не железный и такое может быть, что тогда будем делать и с кем играть?

Я сейчас хочу послушать тех, кто говорил, что Гильермо Абаскаль что-то построил. На самом деле, пришeл в готовую команду и получает удовольствие. Получится –так получится, если нет, скажет: «Извините», – прокомментировал Мостовой.

  • В предыдущем матче «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2).
  • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Факел» (15 сентября, Кубок России).

Слабость «Спартака» в этом сезоне – матчи против топовых клубов: в каждом была какая-то сложность

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Мостовой Александр
Комментарии (12)
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житель СПб
1662927381
Я бы тоже хотел послушать. Развернуто...
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Persona_non_Grata
1662932091
" Я смотрел на скамейку запасных, выпустить некого было, непонятные фамилии. По составу кому они уступают? Только «Зениту» и ЦСКА. " - Мостовой ты пьян что-ли ? Фразы идут одна за другой и ПОЛНОСТЬЮ противоречат друг другу !!!((( Ну и дальше опять бред - "готовая команда"? Эта команда заняла 10-е место в ЧР !!!
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mihail200606
1662961966
Ну так для поросят это характерно- 3-4 неплохих матча и начинаются вопли о величии Спартака...потом их приспускают на землю и продолжается обычное их хроническое бездарное существование..
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paracetamol
1662962164
Сказал бы, что спам вошел в нормальный игровой ритм с прицелом на 10-е место.
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SLADE2019
1662963935
Да всем бы хотелось бы это сделать. В оправдание Абаскалю можно сказать, что в принципе команду он встряхнул, подарил некую надежду болельщикам. Что касается результатов, то несмотря на то, что впереди еще 21 тур, можно уверенно сказать, что если не будет качественного усиления всех (!) линий, в первую очередь защитной, то результаты эти будут слабенькие. Из г...а конфетка только в известной поговорке получается. Нельзя с составом для 5-10 мест замахиваться хотя бы на призовую тройку. Волюнтаризм это.
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nik55
1662965052
ты просто трепло
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alefreddy
1662965461
а с кем ему команду строить если слабые игроки для второй половины таблицы.Только Мозес Промес Соболев и Зиньковский соответствуют уровню остальные балласт
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piligrim1986
1662965856
а давайте поставим мостового тренером и посмотрим
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