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    Червиченко: «Ростов» обыграл не только «Спартак», но и Карасева»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от поражения московской команды в матче девятого тура РПЛ против «Ростова» (2:4).

    «Ростов» обыграл не только «Спартак», но и Карасeва. Очень сильно Карасeв старался помочь «Спартаку», но не смог, поэтому двойная победа ростовчан.

    С кем «Спартаку» догонять «Зенит»-то? С Черновым и Классеном? У него нет игроков, нет состава, который способен противостоять питерцам.

    Даже не способны противостоять армейцам. Все хотят победы «Спартака», даже комментаторы кричат, но у него не получается.

    За что будет бороться «Спартак»? Надо понять, как закончит первый отрезок и кого возьмет зимой. Сейчас они не способны бороться за первую тройку: состав – не очень, лидеров не много», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» проиграл 3 из 4 последних матчей в РПЛ.
    • Команда занимает 5-е место в таблице чемпионата.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +32923

      VVM1964 24 секунды назад

      Карасев сильнр помог Спартаку засчитав 3-й решающий гол, забитый из положения вне игры !!!

      0
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      Рейтинг: +26

      6pbIH 1 час назад

      Что же он пендаль тогда поставил в ворота спартака , если помочь хотел? Барбос толстый!

      1
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      Рейтинг: +77

      eugen-han 1 час назад

      Про Чернова сильно сказано. Этот футболист не уровня Спартака, и даже не крыльев советов, где он просиживал на лавке, но когда надо было его продавать, стали давать игровое время в команде. Если бы он был квалифицированным футболистом, то из ЦСКА его бы не ушли тогда, когда он был ещё молод и перспективен.

      0
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      Рейтинг: +576

      SLADE2019 2 часа назад

      Опять этому бегемоту поддержка Спартаку от судей мерещится. Противно уже давно его читать.

      2
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      Рейтинг: +15454

      NewLife 2 часа назад

      Что-то много предсказателей развелось, особенно тех, которые не имеют прямого отношения к предмету.

      1
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      Рейтинг: +18

      taison0606n 2 часа назад

      Спартак дно, защита как всегда на своём уровне, не подстать своим зарплатам, почти каждая опасный момент головы, это что за игра? Или привыкать к такому Спартаку, как к середнячку, или просто перестать смотреть его матчи....

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      Рейтинг: +18

      taison0606n > taison0606n 2 часа назад

      Головы опечатка,...гол...

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      Рейтинг: +7442

      nik55 2 часа назад

      согласен только на счет состава

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