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  • Червиченко: «Ростов» обыграл не только «Спартак», но и Карасева»

Червиченко: «Ростов» обыграл не только «Спартак», но и Карасева»

12 сентября 2022, 09:35
8

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от поражения московской команды в матче девятого тура РПЛ против «Ростова» (2:4).

«Ростов» обыграл не только «Спартак», но и Карасeва. Очень сильно Карасeв старался помочь «Спартаку», но не смог, поэтому двойная победа ростовчан.

С кем «Спартаку» догонять «Зенит»-то? С Черновым и Классеном? У него нет игроков, нет состава, который способен противостоять питерцам.

Даже не способны противостоять армейцам. Все хотят победы «Спартака», даже комментаторы кричат, но у него не получается.

За что будет бороться «Спартак»? Надо понять, как закончит первый отрезок и кого возьмет зимой. Сейчас они не способны бороться за первую тройку: состав – не очень, лидеров не много», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» проиграл 3 из 4 последних матчей в РПЛ.
  • Команда занимает 5-е место в таблице чемпионата.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Червиченко Андрей Карасев Сергей
Комментарии (8)
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nik55
1662966806
согласен только на счет состава
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taison0606n
1662967345
Спартак дно, защита как всегда на своём уровне, не подстать своим зарплатам, почти каждая опасный момент головы, это что за игра? Или привыкать к такому Спартаку, как к середнячку, или просто перестать смотреть его матчи....
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NewLife
1662967434
Что-то много предсказателей развелось, особенно тех, которые не имеют прямого отношения к предмету.
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SLADE2019
1662967453
Опять этому бегемоту поддержка Спартаку от судей мерещится. Противно уже давно его читать.
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eugen-han
1662969743
Про Чернова сильно сказано. Этот футболист не уровня Спартака, и даже не крыльев советов, где он просиживал на лавке, но когда надо было его продавать, стали давать игровое время в команде. Если бы он был квалифицированным футболистом, то из ЦСКА его бы не ушли тогда, когда он был ещё молод и перспективен.
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6pbIH
1662971463
Что же он пендаль тогда поставил в ворота спартака , если помочь хотел? Барбос толстый!
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VVM1964
1662976222
Карасев сильнр помог Спартаку засчитав 3-й решающий гол, забитый из положения вне игры !!!
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