Червиченко: «Ростов» обыграл не только «Спартак», но и Карасева»

Карасев сильнр помог Спартаку засчитав 3-й решающий гол, забитый из положения вне игры !!!
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от поражения московской команды в матче девятого тура РПЛ против «Ростова» (2:4).
«Ростов» обыграл не только «Спартак», но и Карасeва. Очень сильно Карасeв старался помочь «Спартаку», но не смог, поэтому двойная победа ростовчан.
С кем «Спартаку» догонять «Зенит»-то? С Черновым и Классеном? У него нет игроков, нет состава, который способен противостоять питерцам.
Даже не способны противостоять армейцам. Все хотят победы «Спартака», даже комментаторы кричат, но у него не получается.
За что будет бороться «Спартак»? Надо понять, как закончит первый отрезок и кого возьмет зимой. Сейчас они не способны бороться за первую тройку: состав – не очень, лидеров не много», – сказал Червиченко.
- «Спартак» проиграл 3 из 4 последних матчей в РПЛ.
- Команда занимает 5-е место в таблице чемпионата.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.