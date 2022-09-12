Червиченко: «Ростов» обыграл не только «Спартак», но и Карасева»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от поражения московской команды в матче девятого тура РПЛ против «Ростова» (2:4).

«Ростов» обыграл не только «Спартак», но и Карасeва. Очень сильно Карасeв старался помочь «Спартаку», но не смог, поэтому двойная победа ростовчан.

С кем «Спартаку» догонять «Зенит»-то? С Черновым и Классеном? У него нет игроков, нет состава, который способен противостоять питерцам.

Даже не способны противостоять армейцам. Все хотят победы «Спартака», даже комментаторы кричат, но у него не получается.

За что будет бороться «Спартак»? Надо понять, как закончит первый отрезок и кого возьмет зимой. Сейчас они не способны бороться за первую тройку: состав – не очень, лидеров не много», – сказал Червиченко.