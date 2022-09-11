«Все только впереди». Джикия – о двух поражениях «Спартака» подряд

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поговорил с журналистами после матча девятого тура РПЛ против «Ростова» (2:4).

— Чемпионат начали хорошо, но потом будто что-то завалилось. Как психологическое состояние? Как из этого выходить?

— Не скажу, чтобы завалилось. Да, проиграли две важные игры командам, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, но не хочется сейчас как-то делать акцент на том, что у нас много травмированных и так далее. Надо работать и исправлять ситуацию. Чемпионат еще долгий, впереди 21 тур. Все только впереди.

«Спартак» в прошлом туре проиграл «Зениту».

Москвичи идут в РПЛ 5-ми.

Следующий соперник «Спартака» – «Факел» (15 сентября, Кубок России).

Слабость «Спартака» в этом сезоне – матчи против топовых клубов: в каждом была какая-то сложность