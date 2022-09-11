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  • «Все только впереди». Джикия – о двух поражениях «Спартака» подряд

«Все только впереди». Джикия – о двух поражениях «Спартака» подряд

11 сентября 2022, 23:01
9

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поговорил с журналистами после матча девятого тура РПЛ против «Ростова» (2:4).

— Чемпионат начали хорошо, но потом будто что-то завалилось. Как психологическое состояние? Как из этого выходить?

— Не скажу, чтобы завалилось. Да, проиграли две важные игры командам, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, но не хочется сейчас как-то делать акцент на том, что у нас много травмированных и так далее. Надо работать и исправлять ситуацию. Чемпионат еще долгий, впереди 21 тур. Все только впереди.

Слабость «Спартака» в этом сезоне – матчи против топовых клубов: в каждом была какая-то сложность

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Джикия Георгий
Комментарии (9)
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житель СПб
1662927485
Заголовок - провокационный! Проиграли 2 раза - и все только начинается! Что начинается? Поражения? Но главное - уберите Джикию из команды. Это один из главных вредителей. Его уровень РПЛ не соответствует.
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qawzsexdr
1662927623
Команды нижней части таблицы впереди, у срачТВ будет ещё повод нахваливать Спартак.
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GM
1662927892
«Все только впереди» звучит как-то двусмысленно? ;)
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saf05
1662929480
Вот именно только начинается, вниз по таблице.
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docndoc
1662944223
Вот это и пугает, что впереди 21 тур..
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crf575757
1662949110
Всё у Спартака уже ПОЗАДИ!!!
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alefreddy
1662965614
одни слова и оправдания позор.Надо только ждать игры с аутсайдерами
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