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    «Все только впереди». Джикия – о двух поражениях «Спартака» подряд

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поговорил с журналистами после матча девятого тура РПЛ против «Ростова» (2:4).

    — Чемпионат начали хорошо, но потом будто что-то завалилось. Как психологическое состояние? Как из этого выходить?

    — Не скажу, чтобы завалилось. Да, проиграли две важные игры командам, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, но не хочется сейчас как-то делать акцент на том, что у нас много травмированных и так далее. Надо работать и исправлять ситуацию. Чемпионат еще долгий, впереди 21 тур. Все только впереди.

    Слабость «Спартака» в этом сезоне – матчи против топовых клубов: в каждом была какая-то сложность

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1464

      GM 21 минуту назад

      «Все только впереди» звучит как-то двусмысленно? ;)

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      Рейтинг: +1017

      qawzsexdr 26 минут назад

      Команды нижней части таблицы впереди, у срачТВ будет ещё повод нахваливать Спартак.

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      Рейтинг: +17426

      житель СПб 28 минут назад

      Заголовок - провокационный! Проиграли 2 раза - и все только начинается! Что начинается? Поражения? Но главное - уберите Джикию из команды. Это один из главных вредителей. Его уровень РПЛ не соответствует.

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